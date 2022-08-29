【香港小姐2022】邢慧敏被爆母親開麻雀館惹官非　傳三甲不入冠軍為徐麟？

▲ 邢慧敏能否成功晉級？

《2022香港小姐競選》將於周日（9月5日）舉行準決賽，當中「連詩雅師妹」邢慧敏自參選以來備受關注，更被視為大熱門之一。

作為模特兒的邢慧敏，不時在社交網分享美照，由於其身材弗爆加上甜美笑容，迷倒不少網民。雖然如今見她身材如此苗條，原來昔日是肥妹仔一名，她曾自爆體重曾達近70kg，結果花了一個月，地獄式減磅17kg，非常有毅力和決心。

她早前接受TOPick訪問時亦自認十分為食，透露下半身容易肥胖，為了減去肚腩決心戒掉最愛的甜品、澱粉質、香辣濃味的食物。

【香港小姐2022】「連詩雅師妹」體重高峰154磅 邢慧敏靠兩招1個月激減44磅【內附詳情】

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被爆母親惹官非 傳三甲不入？

不過日前有傳媒收到消息指邢慧敏的母親在石籬開設麻雀檔逾10年，更有「四眼妹」之稱，去年被突擊搜查，因而惹上官非，未知會否影響評審團對邢慧敏的印象，未能成功晉級。

而且，日前有網上傳出「三甲名單」，被視為大熱的林俊賢女兒林鈺洧及邢慧敏榜上無名。在預測賽果中，冠軍為徐麟，亞軍為陳銘鳳，季軍為王子蝶，楊溢和張可欣進身五強；「最上鏡小姐」是許子萱；友誼小姐則是敖嘉揚。不過，此份名單很快就被刪除。

至於港姐日前舉行宣傳活動，期間由現場觀眾投票選出至Like佳麗，最終由林曉彤、陳銘鳳、梁超怡和楊溢得獎，打下強心針！

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