【食不安心】大埔米線店食皮蛋驚見生猛蛆蟲　食客斥嘔心：睇清楚先食

▲ 大埔食皮蛋驚見生猛蛆蟲回蠕動！食客斥嘔心：看清楚先食！

香港食肆林立，但市民外出用膳要注意食物衛生。有大埔街坊在連鎖米綫店吃皮蛋時，驚見皮蛋上有蛆蟲來回蠕動，非常嘔心。

最新影片：

大埔街坊在Facebook討論區「大埔人大埔谷」發文，指自己在大埔墟的一間連鎖米線店内享用招牌小食「尖椒皮蛋」時，赫然見到有白色肥蟲在皮蛋上來回蠕動。從食客提供的影片可見，皮蛋上有2條白色蛆蟲不斷蠕動，外形更與一旁的蒜粒形似，若不留神便很可能吃進肚。食客對此情形大斥嘔心，更告誡一眾街坊要留神：「睇清楚先食！」

事件亦引來不少網民在帖文下留言，指影片中生猛蠕動的蟲非常恐怖：

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幼蟲進入人體可形成「蠅蛆病」

根據衛生防護中心資料，蠅蛆病是由蒼蠅幼蟲（蠅蛆）入侵人體或脊椎動物的器官及組織所引起的疾病。蟲卵一般於24小時之內孵化成幼蟲，而幼蟲會鑽入宿主的身體組織內，以進食宿主的壞死或活組織為生。

蠅蛆鑽入宿主的身體組織及其進食行為，會對宿主的身體組織造成嚴重損害，感染部位通常流出惡臭的分泌物及出現潰爛，導致器官機能失調、皮膚受損、繼發性細菌感染以至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣