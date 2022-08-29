【電視成癮】4歲男童為看電視將媽媽反鎖露台　講大話訛稱母在房間睡覺

▲ 4歲仔，為咗睇電視竟然咁狠心對媽媽。

小朋友為了看電視，可以去到幾盡？內地一名4歲男童，為了可以無拘無束看電視，竟趁媽媽在露台收衫時，將媽媽反鎖在露台，且堅決不開門，嫲嫲3度問「媽媽在哪兒」，男童竟講大話，訛稱媽媽在房間睡覺，媽媽慘在露台暴曬一個下午。

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綜合內地傳媒報導，日前內地一名媽媽走到家中露台收衫時，竟被4歲的兒子趁機反鎖在露台，兒子目的是想要無拘無束地看電視，不想被人騷擾，就算媽媽如何哀求兒子開門，頑皮仔都堅決不開，在炎熱的天氣下，媽媽在露台暴曬了一個下午，口渴也只能喝水龍頭的水。

因為該名媽媽一度在家中消失，期間嫲嫲問了男童3次「媽媽在哪兒」，男童仍繼續說謊，訛稱媽媽在房間裡睡覺。之後家人有感奇怪，認為媽媽沒理由睡這麼久，直接到媽媽房間開門，才發現她根本不在房間，頑童惟有從實招來，媽媽才能從露台返回家中。

該名媽媽表示自己被困露台時，一心想著一出來就想教訓兒子，但最後沒有動手，因為兒子最後也意識到自己的錯誤，並抱著媽媽安慰她說對不起，讓媽媽內心安慰許多，頓時怒氣消了。不過孩子的爸爸則表示，「子不教父之過」，要太太把他和兒子一起鎖在露台，讓兒子長記性，感受痛苦不要再犯錯。

消息曝光後，網友紛紛留言，有人難以置信4歲小朋友竟會做出這種事，更仍為爸爸做得對，「四歲就那麼狠，以後還得了」、「看到你的回答就知道你孩子為什麼會這樣了，要是我絕對一頓打跑不了，這還捨不得？狠不下心不行啊老姐」、「三歲定八十，慈母多敗兒，教育從嚴，規律立早」、「爸爸的做法不錯，讓他自己感受感受」。

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責任編輯︰王明芳