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【防疫措施】何栢良促推第四階段疫苗通行證　放寬入境檢疫至「0+7」

社會 11:50 2022/08/29

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港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）在一個電台節目上表示，政府應盡快推出第四階段疫苗通行證，同時放寬入境檢疫安排至「0+7」，鼓勵市民接種疫苗。

何栢良稱，因應近日確診數字上升，政府推出新防疫措施力度相對溫和，呼籲市民配合。惟他指出，現時最大問題是「政府企定定唔郁」，如要處理現時上升數字，應聚焦檢視入院及重症數字，而非確診宗數。他強調防疫措施應是讓完成接種的人士恢復正常生活，收緊措施則如同是懲罰打針的人。

何栢良續指，本港現時重症率約0.21%，近兩月整體死亡率是0.092%。以新加坡為例，當地在7月Omicron BA.5疫情高峰時，每日可新增過萬宗個案，但每日入院人數亦只有約1%，即每日只有百多名確診者入院，但香港卻近日每天都有300多名確診者入院。他指出問題便是在於政府在推動「疫苗通行證」方面「企定定唔郁」，致多人入院，雖加強檢測會有「少少幫助」，但他形容是「搔不着癢處」。

何栢良認為，政府應盡快、甚至馬上落實第四階段疫苗通行證，以打3針疫苗作基本，而年齡下限及第4針的接種要求則可再商議。

此外，何栢良亦提議同時放寬入境檢疫安排至「0+7」，他相信措施對香港疫情沒有大影響，但能鼓勵人們打針。他解釋，現時市民對於接種疫苗有一些疲勞，如「0+7」能作為誘因，「推動力係好強」。而從實際影響來看，何栢良指全球流行的病毒株與本港沒有分別，加上抵港人士會有「黃碼」安排，亦有檢測要求，相信放寬檢疫限制風險可控。

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記者：黃穎津

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