【世界盃】賭波「貼士」詐騙專頁有活躍跡象　警指推會藉氹課金

▲ （警方提供）

世界盃今年11月開鑼。警方今日（29日）表示，賭波「貼士」專頁最近開始有活躍跡象。騙徒技倆一如過往，游說有興趣者支付數千元或逾萬元的入會費，便可加入特定通訊群組，定期收到「必贏」賭波「貼士」。貼文更展示不同的成功贏錢例子，吸引市民投注，有貼文更聲稱可在兩天內把500元本金變成70萬元。

當網民耗資入會後，群組管理員便會巧立名目，推出不同級別的會藉，如要得到更快、更多、更獨家的「貼士」，便得再次「課金(付款)」，升級會藉。假如「貼士」不準確，對方便會以貼士並非100%準確為由拒絕退款。若然真的「貼中」，其實只是純屬巧合。

有些賭波貼士專頁，更會游說網民參與外圍投注，令網民誤墮法網。根據香港法例148章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法。首次被定罪，最高可處罰款港幣1萬及監禁3個月。

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責任編輯：余思嵐