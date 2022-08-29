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【食用安全】35歲女打邊爐飲凍奶茶　上吐下瀉全身無法動彈求醫揭中毒

健康 16:11 2022/08/29

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35歲女打邊爐飲凍奶茶，上吐下瀉翌日全身無法動彈求醫揭中毒。

香港人出名一年四季都喜歡打邊爐！尤其習慣一邊食熱食一邊飲凍飲！但內地有女子卻因火鍋後飲了一杯凍奶茶後，差點命喪黃泉，當天晚上不但痾嘔肚痛，翌日成個人更四肢僵硬，出現無法動彈的情況。送院求醫後，醫院終確診為由急性腸胃炎引起的「低鉀低鈣性鹼中毒」，若稍有延誤，很大機會會致死。

最新影片:

綜合內地媒體報導，湖南長沙一名35歲姓梁女子日前與友人外出打邊爐，未幾又馬上喝了凍奶茶，身體隨即於當天晚上出現狀況，如上吐下瀉，她原先以為痾清後稍作休息便會自行痊癒，故未有即時理會。惟至翌日狀況卻加劇，四肢出現麻木、無法動彈的情況，嚇得慌忙求醫，醫生其後檢查出為急性腸胃炎引起的低鉀低鈣性鹼中毒。

其主診醫生黎慧娟稱，為患者做了血氣（BG）分析後，發現患者PH值明顯升高，判斷是很典型的鹼中毒。她進一步解釋指病人發病前經常在外面用膳，而且吃了熱食後馬上又食凍食，令胃腸功能出現紊亂，並指

如果不及時治療，可能會導致低鉀性猝死，低鈣性抽搐，神智昏迷，最後可能會導致死亡。

黎慧娟強調，氣溫變化大，細菌和病毒容易滋生，如進食不潔食物或刺激性食物，容易導致急性胃腸炎的發生。

病毒性腸胃炎常見於較涼季節

據衞生署資料顯示，腸胃炎指腸胃（包括小腸及大腸）發炎。若腸胃炎由病毒所致，便稱為病毒性腸胃炎，較常見於天氣較涼的季節。病毒性腸胃炎可由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒。

病毒性腸胃炎主要病徵是腹瀉及嘔吐，其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛。患者通常在染病後1至2天便會出現病徵；視乎致病病毒類別，病徵可持續1至10天。

同場加映︰小兒健脾胃食療

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責任編輯：羅嘉欣

 

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