【海岸環境】戶戶送參與海灘清潔行動　冀2024年前收集最少一噸垃圾

▲ 戶戶送參與海灘清潔行動，冀2024年前收集最少一噸垃圾。（戶戶送提供）

戶戶送今天宣布與海塑基金會合作，透過清潔海灘及種植竹樹等活動，保護本港珍貴濕地，使下白泥免受塑膠廢料及其他土地污染。海塑基金會致力減低塑膠廢料對海洋的污染，並透過海洋復育，減低人頖活動對海洋造成的影響。為嚮應海塑基金會的「壹噸淨灘行動」，戶戶送將由本月至2023年底舉行一連串的海灘清潔行動。

戶戶送清潔海岸 冀2024年前收集最少一噸垃圾

下白泥是香港其中一個最具生物多樣性的地方，大量稀有物種棲息於此。逾250位戶戶送員工、外送專員及其家屬將參與清潔行動，合力保護下白泥海灘，免受塑膠廢料污染，並期望於2023年底前收集最少一噸海洋垃圾。同時，公司希望藉著有關活動提升公眾對環境保育的意識，教育下一代保育的重要性。

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保護香港瀕危物種 避免破壞棲息地

下白泥是馬蹄蟹(或稱鱟)的主要棲息地之一，已被世界自然保護聯盟（UCN）納入《瀕危物種紅色名錄》，令保護此濕地的責任變得更為重要。過度的岸上活動令污染物在土壤中積聚，另一方面，荒廢的農地亦導致水土流失，污染物沿水道流入大海做成更多污染。受水土污染影響，近年已流失高達七成的幼年馬蹄蟹。戶戶送透過種植竹樹，利用其修復特性，改善下白泥的自然生態。在該計劃下，預計新種植的竹林可吸收逾2,500公斤二氧化碳。此外，竹林亦會形成一個天然屏障，阻擋塑膠垃圾經風雨流入大海，減少原始污染物，防止棲息地被進一步侵蝕。

戶戶送香港區總經理許志賢表示，作為本地社區的一份子，戶戶送一直致力於推動可持續發展。透過與海塑基金會的合作，我們希望提升大眾對這種新興環保概念的認識，為長遠的可持續發展打好基礎。很高興與海塑基金會攜手透過海洋保育、修復本土生態系統以及推動可持續的經濟發展，推動環境保育，為社會作出貢獻。

海塑基金會執行長鄺浩然指，香港位於南海環繞的珠江口東岸，海洋的健康直接影響每個人的生活質素，我們有責任竭盡所能為野生動物和安居於這片土地的人去保護她。是次合作以收集最少一噸的海洋垃圾為目標。隨著越來越企業參與這項計劃，定能看到更健康、更美麗的海洋，並帶來更可持續的海洋發展。

與太太及兒子一同參加活動的戶戶送外送專員徐先生稱，很感激能夠與家人一同參與這項極具意義的活動。香港是一個充滿魅力的城市，能夠以這種方式回饋大自然，他感到十分滿足，又深信只要大家共同努力必可創造改變。

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責任編輯：陳麗娜