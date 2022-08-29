【痞子殿下】紀威重遇溫柔兼驚見父皇　次人格「千尋」伺機誘導千刀離開

古裝喜劇《痞子殿下》由周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）主演，劇集於本星期為結局週，劇情愈來愈緊湊！紀威（周嘉洛飾）、溫柔（陳瀅飾）會否敵得過兩國之間的恩怨而成為一對呢？

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紀威惹怒山寨王？

在今晚（8月29日）播出的一集中，紀威推敲出山賊藏身之處，獨自連夜上路，卻被山賊捉住。後來，紀威重遇溫柔，驚見父皇紀炯（杜燕歌飾）。

山寨王副手朱標請求殺掉紀威與溫柔，山寨王（蔡康年飾）決定以比腕力的方式定奪眾人生死。紀威誤打誤撞下贏了比賽，山寨王大怒，用匕首刺中紀威。

在危急之時，裘勇（吳岱融飾）、千刀（朱敏瀚飾）等人趕到，混亂間小妹（JW飾）被朱標挾持至山崖，千刀英雄救美。

紀炯道出有人謀朝篡位，他逃出皇宮遭山賊所擒。而當日下旨殺紀威和青山之人，並非紀炯。千刀忽然問裘勇當年可有殺死其親父！

▲ （劇照）

「千尋」再現

在星期二晚（8月30日）播出的一集，千刀得悉真相後幾近崩潰，次人格「千尋」伺機誘導千刀離開。千刀與小妹到處遊玩，度過快樂一天後，千刀消失，千尋成為身軀的主人。

紀炯忽然失蹤，紀威懷疑溫柔有事隱瞞，遂跟蹤溫柔。紀威驚悉太后、汗顏的真正身分，而溫柔亦已恢復記憶並圖謀利用紀威助她復國。

紀威派人四處搜索紀炯，將首振鎮搜得天翻地覆卻不果。婉娟（小寶飾）利用壯龍（張穎康飾）要安葬假國師為由，用棺材欲將紀炯神不知鬼不覺地運出首振鎮，怎料被紀威發現！

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