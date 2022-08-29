【皮膚癌】被診斷濕疹治療2年未見好　求醫確診罕見皮膚淋巴癌

▲ 「皮膚T細胞淋巴癌」症狀與濕疹相似。（iStock圖片）

濕疹是常見的皮膚病，每逢轉季時都容易發作痕癢，令人相當困擾。台灣有皮膚科醫生指出，有一種皮膚癌早期症狀與濕疹相似，有患者接受濕疹治療2年，使用類固醇都未見好轉，最終確診皮膚癌。

台灣皮膚科醫生蔡逸姍最近於節目《健康2.0》解構濕疹和皮膚癌問題。她指出，濕疹分為3個類型，分別為「急性濕疹」、「亞急性濕疹」，以及「慢性濕疹」，並可透過病徵表現來分辨。

急性濕疹：長出大小丘疹、小水泡，皮膚產生劇烈瘙癢

亞急性濕疹：皮疹以丘疹、結痂、麟屑為主要皮膚病

性濕疹：開始出現慢性炎症，導致皮膚增生、變厚

▲ （影片截圖）

皮膚淋巴癌早期似濕疹

她指出，最常見的皮膚癌是「鱗狀細胞癌」、「基底細胞癌」以及「黑色素瘤」，但有一種皮膚癌名為「T細胞淋巴癌」，其症狀與濕疹相似，皮膚會發紅，且奇癢無比。

▲ （影片截圖）

她曾接觸過的一名70多歲的患者，接受濕疹治療2年，情況反覆，使用類固醇亦未見好轉，於是安排患者進行切片檢查，結果發現是皮膚的T細胞淋巴癌。

蔡逸姍提醒，65歲以上人士，以及濕疹治療效果不佳者應多加留意，「一般如果較大面積的濕疹，塗抹藥膏後建議觀察3到5天」。假如接受治療後不見好轉，甚至更嚴重，有可能並非普通濕疹，最好進行皮膚檢查。

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皮膚癌VS濕疹

皮膚科專科醫生胡惠福曾接受TOPick訪問，他指出「皮膚T細胞淋巴癌」（mycosis fungoides）症狀與濕疹類似，屬於罕見的皮膚癌。根據歐美國家的數字統計，發病率每年約100萬人就有6人患此癌症。

濕疹與皮膚T細胞淋巴癌主要有以下三大分別：

1. 發病部位

濕疹 （異位性濕疹）：主要影響皮膚皺摺位置，例如腋下、手腳摺位。

皮膚T細胞淋巴癌：主要影響軀幹位置，例如胸口、腹部、背脊等。

2. 皮疹邊界

濕疹：皮疹邊界不明顯，可以有丘疹、斑塊，情況時好時壞，但皮疹有機會消退好轉。

皮膚T細胞淋巴癌：皮疹邊界較為明顯，形狀怪異不規則，可以有斑塊、腫瘤等不同階段。腫瘤有時會潰瘍流血，而且皮疹長期持續不退。

3. 痕癢

濕疹：患處會痕癢。

皮膚T細胞淋巴癌：會痕癢，也可能不會痕癢。

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責任編輯：羅嘉欣