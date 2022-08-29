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【教女vs湊孫】孫仔不吃飯公公逐啖餵氹食　女兒︰以前唔食飯阿爸成碗倒

育兒經 13:11 2022/08/29

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孫仔不肯吃飯，外公會逐啖餵。

四大長老對孫仔孫女疼愛有加，跟以前湊仔女大不同，甚至有時變成溺愛縱容。日前有女網民分享，孫仔不肯吃飯，外公會逐啖餵之餘，更吩咐女兒包成紫菜卷氹食。女網民直言以前不吃飯，爸爸就整碗倒掉，現在對住孫仔完全是兩個樣子。

吩咐女兒包紫菜卷氹食

該名女網民周六（27日）於facebook群組「爆怨公社」發帖文，說起姊姊的兒子不吃飯，其父即孩子的公公對他很有耐性地「一口一口餵」，最近更要她化身壽司師傅，將紫菜包上飯來氹外甥吃。小朋友吃後很開心，還讚賞阿姨好厲害，「你做的壽司是全世界最好吃的」、「你可以當壽司大師了」。

公公吩咐女兒將紫菜包上飯來氹食。（圖片來源︰fb群組「爆怨公社」）

女網民感嘆，「以前不吃飯我爸就整碗倒掉」、「孫和兒的差別，孫是寶，兒是草」。她提及家中開店，以前店開冷氣有規定時間，夏天太熱開冷氣還是會被爸爸打，可是現在孫仔孫女去店裡，「稍微流汗就一直說要開給他們吹」。爸爸變祖父明顯不同，實在太愛錫孫兒了。

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網民︰湊孫不能跟教仔女比

帖文引起網民共鳴，表示外祖父母對孫兒就是不一樣，完全不能跟以往教子女的日子比較。有網民指，「我娘家第一台冷氣是為了孫子裝的」、「習慣就好，兒往死裡打，孫往骨裡疼」、「以前做不好要被打被罵，現在孫子做不好，還是媽媽被罵」、「他們並不承認自己對孫子有『特別』不一樣」。

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此外，有網民認為隔代教養產生了很多社會問題，兩代人教養方式不一致，孩子亦難以跟從。另有人覺得祖父母輩以前有經濟生活壓力，現在心情輕鬆，看事情角度、態度改變很正常，自然會寵孫。

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責任編輯︰王明芳

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