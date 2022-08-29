【美食速報】本地咖啡店推出限定秘魯及印尼咖啡豆　藝伎咖啡豆＋全新炫黑咖啡杯

▲ Flash Coffee推出Flash Origins系列咖啡。（圖片由品牌提供）

一眾咖啡迷要留意了！咖啡連鎖店Flash Coffee宣布推出全新Flash Origins特級系列，首個系列以兩款期間限定的單品咖啡豆揭開序幕，包括世界上最受歡迎的咖啡豆之一的秘魯藝伎咖啡（水洗）以及味道出眾的印尼咖啡 （日曬），即日起於全線分店有售。

Flash Coffee指藝伎咖啡豆是現今世上最名貴的咖啡豆之一，藝伎咖啡源於埃塞俄比亞，以花香和甜味聞名於世。不易於生長和收成，所以它成為世界上售價最高和最獨特的咖啡之一。咖啡店推出了兩款期間限定咖啡豆，包括秘魯Finca La Bola Taza Dorada藝伎咖啡 (水洗 ) 以及印尼Sumatra Aulia Kahfi咖啡 (日曬 )。

▲ （圖片由品牌提供）

這兩款咖啡豆皆採用全手工採收，並只摘取完全成熟、紅色的咖啡櫻桃果實。為保持咖啡豆的芳香、味道和新鮮度，咖啡店指秘魯藝伎咖啡豆（水洗）及印尼咖啡豆（日曬）到港後，均交由本地Studio Caffeine及 roastwork進行烘培，Flash Coffee亦特意為Flash Origins系列度身訂造全新的炫黑咖啡杯包裝。

Flash Origins 系列於 Flash Coffee 全線 16 間分店有售。此外，下載Flash Coffee應用程式可以享有獨家特別優惠。

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責任編緝：蕭雅文