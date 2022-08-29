【台灣3點3】余思霆池中歎漂浮下午茶　三點式上陣食好東西

▲ 三位主持好開心！

由余思霆、有「台灣李亞男」之稱的姜宇夫及網紅林映暉擔任主持的《呢鋪開乜：開餐：台灣3點3》，明晚（8月30日）播出第2集。

3位美女去到宜蘭食好東西，為了配合是集「涼夏下午茶」主題，三人齊齊泳裝上陣。

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邊歎邊享受美食

第一站，網紅林映暉推介無死角海景咖啡廳，她們叫到成枱都是海鮮美食，包括炙燒魷魚、烤魚、酥炸天婦羅等，一邊歎美食一邊歎靚景，成功俘虜「鹹食愛好者」思霆的心，邊個話下午茶一定要甜食架？鹹食一樣可以好滋味！

第二站，思霆帶同兩位好拍檔去Villa歎世界，三女換上泳裝享受池畔下午茶，當中色彩繽紛的「彩虹蛋糕」為必嗌美食，用來「打卡」呃Like絕對冇得輸，思霆大讚：「呢個蛋糕有蜂蜜嘅甜味，唔係死甜嗰隻，個樣加埋個味道有99分。」

最後一站，宇夫推介民宿漂浮下午茶，三位靚女浸在泳池中大歎酸甜法式甜點、香濃芝士蛋糕等，享受美食之餘順道嬉水，該民宿更設有多個大大小小不同功能房間、好玩指數爆錶！

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