【中秋節2022】人氣漢堡店Shake Shack推應節甜品 創意月餅脆脆+月餅雪糕

▲ 中秋限定甜點由即日至9月22日於全港Shake Shack門店供應。(圖片由餐廳提供)

今個中秋節，來自細約的人氣漢堡店Shake Shack首次專門打造出節日限定美饌，推出兩款期間限定節日甜品——Lava Custard Shake和Lava Custard Concrete，以創新方式演繹傳統節日美食，新意十足。

以傳統月餅作靈感，在人氣甜品中增添趣味，加入寓意團圓的柚子和西柚，以及濃郁的流心奶黄醬，帶來不一樣的節日美食之旅。Lava Custard Shake（$48）將口感香醇的鮮忌廉置於杯底，帶來獨特口感和別具特色的味蕾體驗：雲呢拿奶昔與新鮮柚子、西柚及香濃綿密的流心奶黃攪拌製作，讓奶昔更加美味香甜。最後加上月餅脆脆，口感豐富。

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另一款節日甜品Lava Custard Concrete（單球$45/變球$65），以雲呢拿雪糕為底，加入流心奶黄醬、新鮮西柚及柚子果肉、月餅脆脆，入口盡是香滑的雪糕、濃郁的奶黃醬、清甜的果肉及爽口的脆脆。最後鋪上流心奶黄月餅切件，便成了用料豐盛的月餅雪糕。

除此之外，由9月1日至9月12日，顧客凡惠顧任何Shake Shack套餐搭配Lava Custard Shake或Lava Custard Concrete，即可獲贈Shake Shack限量版中秋節紙燈籠，數量有限，先到先得。限定餐單推出期間，Shake Shack將於官方lnstagram專頁上舉辦抽獎活動，送出限量版中秋節野餐墊。

記者︰劉妙賢