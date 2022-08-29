【長者津貼】長生津下月起劃一發放高額津貼金額　料5萬長者受惠

▲ （勞工及福利局fb）

勞工及福利局今日（29日）表示，政府會在9月1日起落實合併普通及高額長者生活津貼，劃一採用普通津貼較寬鬆資產上限，單身為374,000元，夫婦為568,000元；一律發放高額津貼，每月3,915元；廣東及福建計劃同樣適用。正領取普通津貼，每月2,920元的長者無需提交申請，將自動獲發高額津貼，預計約50,000名長者下月起每月有額外995元。

勞工及福利局在社文平台指，除入息及資產上限較高外，長生津計算入息及資產也相對寬鬆，例如子女每月家用、安老按揭計劃（逆按揭）每月所得款項均可豁免計算為入息，而投保年金計劃的保費金額亦可豁免計算為資產。這些較寬鬆的安排正好讓政府多項支援安老及退休的保障措施和理財產品發揮協同效應，讓長者善用資產之餘也更安心。

當局又稱，現時有超過64萬名長者領取長生津，佔65歲或以上人口超過四成。長生津自2013年推出至今持續改善，這次合併簡單易明，讓長者保留更多資產，劃一領取高額津貼，落實行政長官選舉政綱提升退休保障的措施，補助有經濟需要長者的生活開支，希望真正做到「年紀大了得到的照顧更好一些」。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐