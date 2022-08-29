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【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉昨日離世　李家超表示哀悼

社會 12:43 2022/08/29

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滙豐前亞太區主席鄭海泉。（資料圖片）

滙豐銀行前亞太區主席鄭海泉昨日（29日）離世，終年74歲。行政長官李家超今日（29日）對鄭海泉逝世表示哀悼，並代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

李家超表示，鄭海泉是傑出銀行家，多年來推動本港銀行業穩健發展，備受業界敬重。鄭海泉致力貢獻社會，曾參與不同政府法定及諮詢委員會的工作，並積極參與公益事務，對香港的文化體育、保護文物以及社會服務等多個領域，貢獻良多。他在2005年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

鄭海泉在1978年加入香港上海滙豐銀行集團財務部；曾出任首席經濟研究員、經濟及業務策略研究部高級經理、財務主管及總經理等職位。直至1988年10月9日，鄭海泉獲委任為立法局委任議員。1995年，獲委任為滙控集團總經理及香港上海滙豐銀行執行董事，是首位出任該職位的華人。港督彭定康亦委任他為行政局議員。

及後於1998年，鄭海泉調任恒生銀行副董事長兼行政總裁。2005年出任香港上海滙豐銀行有限公司主席，成為滙控集團創立139年來，首位擔任此職務的華人，也是在滙控集團內職位最高的華人。

2009年9月25日，滙豐銀行宣佈鄭海泉將卸任香港上海滙豐銀行亞太區主席，但仍然擔任執行董事、滙豐中國董事長兼滙豐台灣區主席。2年後，即2011年2月25日，滙豐銀行宣佈鄭海泉於同年5月退休。

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記者：黃穎津

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