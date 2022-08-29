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【本地展覽】Lalique百年手藝傳承展覽　細數限量作兼推天藍水晶新品

休閒消費 16:04 2022/08/29

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天藍色的Iconics Into the Blue系列背後原來有段故事，話說Rene Lalique和他的孫女Nicole March參觀沙特爾大教堂時，他們被建築物強烈而鮮明的不同藍色圍繞著，孫女問：「您可以做出世界上最美麗的藍色嗎？」自此以後，LALIQUE便與這種色彩結下不解緣。（豐收十美女花瓶 / 大$48,000 $48,000、小$11,000/圖片品牌提供）

水晶藝術源遠流長，不少顯赫的水晶品牌都超過百年歷史，當中在法國就有不少經典的老字號得到世界認同，創立於1888年的LALIQUE正是當中的表表者，由建立品牌廠房至今，歷年來已經有7位工匠獲得法國政府頒發的「法國最佳工匠」榮譽，証明了產品由設計到品質足以世代相傳。

相對於其他過百年的水晶品牌，LALIQUE的發展比其他對手顯得更多元化，品牌由Rene Lalique創迸於1888年，本身是19世紀最重要的一位藝術家的Rene，是當代Art Nouveau和Art Deco其中的一位最有影響力的人。

LALIQUE《百年手藝傳承》展覽由即日起9月尾在崇光百貨舉行。（圖片品牌提供）

因此，品牌的作品早可見於1925年的巴黎國際裝飾藝術博覽會上，當時Rene就為博覽會上獻出一個巨型發亮的噴泉，而隨著會上的噴泉給世人留深刻印象，及後多個國家的政府和品牌都相繼邀請LALIQUE設計產品，例如日本東京皇宮會客室主門、東方快車車廂裝潢和諾曼第號郵輪上的燈飾等，都是LALIQUE為它們提供只此一家的「晶」品。

    點擊圖片放大
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來到今天，LALIQUE的產品由大家認知的裝飾家品擺設、室內裝潢、香水、飾品、家俱與及藝術品，更甚的是連酒店服務都一一涉獵，當中包括Villa Rene Lalique和Chateau Lafaurie-Peyraguey等，當然這些位於遠方的酒店我們未必可以到訪，但將品牌的產品收歸旗下卻是輕而易舉能夠做到的事。

例如品牌著名的香水、「蓮花」水晶杯和「100 Points」酒具系列等，都可以說是品牌入門級的產品。

至於每年都會推出，已成了LALIQUE不二印記的還有「豐收十美女」花瓶等，今年更推出了天藍色的版本，原來由不同的氧化物所組成，這些氧化物的原本色度與藍色相差甚遠，它含有氧化鐵（紅色）、銅（黑色）及鈰（淺黃色）而經過火的加熱後令這些成份轉變成迷人的天空藍色。

不要小覷製作過程看似簡單，但顏色處理上難度極高，亦只有LALIQUE背後擁有一班「法國最佳工匠」方能做到。

LALIQUE《百年手藝傳承》展覽

日期：即日起至13/9
時間：10am - 10pm
地址：銅鑼灣崇光百貨地下

記者：何偉雄

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