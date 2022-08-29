【靚媽教女】陳自瑤收女兒畫作做生日禮物　在職媽媽陪玩陪溫書盼學好中文

▲ Yoyo懶理離婚傳聞，在家甜曬女兒王靖喬送給她的畫作做生日禮物。

陳自瑤（Yoyo）近期再被傳出與老公王浩信婚變，但無損Yoyo慶祝41歲生日的心情。昨日（28）Yoyo在家甜曬女兒王靖喬（QQ）送給她的畫作做生日禮物，稱女兒已籌備了幾天，全用上她最喜愛的元素，大讚女兒有心思。

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Yoyo與王浩信於2011年結婚，多年來屢傳婚變，最近再傳出二人早已向法庭申請離婚，惟二人再度否認事件。有報道指，二人在過去4年已分居上下層以掩人耳目。

日前Yoyo41歲生日，王浩信正身處內地無法一同過生日，Yoyo與好姊妹徐菁遙（前名徐淑敏）和沈卓盈食飯慶祝；又與女兒在家中過生日。Yoyo在社文平台分享多張照片，可見其家中佈置了金色「Happy Birthday」裝飾，窗口以黃綠色畫上「生日快樂 41」及花花。

▲ 女兒送給媽媽的生日卡，可以活動式打開。（IG圖片）

Yoyo更曬出由QQ親手畫的活動式生日卡，內有皇冠、太陽花及青綠色心心圖案，畫得相當工整。Yoyo在社文平台發文多謝女兒︰

謝謝小寶貝送我，她籌備了好幾天的生日驚喜！#很有心思 #很甜 #全部都是我最喜歡的元素 #小寶貝作品 #生日超快樂

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暑假陪玩陪溫書

Yoyo忙完拍攝新劇後，今個暑假趁空陪女兒，她形容自己是女兒的陪玩員、陪溫書員，湊女與拍劇相比各有各攰，早前兩母女去過戶外玩水，曬到皮膚黑了。

現年10歲的QQ即將升讀小五，Yoyo曾談及這間心儀小學是採取輕鬆的教學模式，又有傳統教學，希望女兒多認識中文。而王浩信則明言女兒讀國際學校，他認為童年是人生最開心的階段，家長不應給予孩子太大壓力。他自言在家會陪女兒做功課，一起解決問題。

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一家三口近年甚少同框出現，也相當保護QQ的容貌。不過，兩年前在Yoyo的抖音頻道上載了一段影片，主角竟然是QQ，留有一頭長髮的QQ好靚女，而且表情豐富，相當可愛。事後Yoyo解釋，女兒不小心用她的手機玩抖音並上載影片，她並不知情，兩日後她才發現並刪除有關片段。

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責任編輯︰王明芳