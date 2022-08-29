【明日戰記】古天樂新片4天票房破2千萬　古仔現身戲院感謝一眾「古太」撐場

▲ 《明日戰記》有好好成績！

香港特技科幻片《明日戰記》，昨日香港單日票房達600萬元，而由本月25日首天正式公映至昨日（8月28日），上映4天票房已衝破2千萬元，累收21,711,526元。

《明日戰記》得到觀眾以實際行動入場支持，身為電影總監製兼主演的古天樂，昨日聯同導演吳炫輝、戲中演員姜皓文、吳肇軒、胡子彤、張文傑，電影主題曲《明日之明日》主唱ANSONBEAN及Winka@COLLAR等，走訪包括海運戲院、旺角Moko及iSquare等進行謝票，感謝親身入場支持《明日戰記》的觀眾。

此外，杜琪峯更包場支持《明日戰記》，洪金寶、林雪等亦親身撐場，古仔及導演吳炫輝在謝票前更開香檳慶祝佳績。

【明日戰記】古天樂兩日票房破千萬 堅持特技全港人製造：怕冷言冷語很難做下去

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感謝觀眾支持 特別感謝杜琪峯啟發

謝票環節人才鼎盛，總監製古天樂聯同導演吳炫輝、姜皓文、吳肇軒、胡子彤及張文傑等，甫進入影院，影迷們已經歡呼若狂，古仔笑言：「好似開演唱會咁，好多謝大家的支持，在此謝謝這麼多位古太，希望大家喜歡這部電影，請多看幾次。」

古仔以下一部戲《尋秦記》的武術指導來介紹大哥大洪金寶，他更特別鳴謝杜琪峯：「《明日戰記》的誕生或多或少都跟杜sir有關，因為他的一番說話我才開始成立自己的公司，當時不是由電影公司開始而是特效公司。一天，我們去影展後食飯，他跟我說：『我們一定要製作屬於自己的香港電影，要靠特技的戲。』」

當時聽後古仔都呆了一呆，心想拍戲從不用特技，但杜sir反指未來的電影必須要有特技，之後開始一步步做到今時今日，古仔誠懇地說：「多謝杜sir。」

杜琪峯則補充說：「我的確覺得未來電影將會很多元化，尤其是在特技上的發展是無窮，銀幕上將會出現許多大家意想不到的事物。」

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