【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼

於無綫J2台播出的節目《不正常愛情研究所》本周四迎來最後一集的播出。

在上集以「青梅竹馬的愛」為題，交由主持黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）、麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）5位主持互相分享經驗，其中更邀請到嘉賓阿桐分享他的親身經歷，講述自己如何辜負了與他青梅竹馬的女生。

聽到阿桐的故事後，主持們都表示非常驚訝，其中Jojo更直言：「我哋在座都無依家啲小朋友咁識玩！」

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於上周四（25日）播出的第9集《不正常愛情研究所》，以「青梅竹馬的愛」為主題，其中邀請到男嘉賓阿桐分享他的一次與「青梅竹馬」的經歷。

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到公園飲酒談心

阿桐與女方相識了約6年時間，一直以來阿桐都只視對方為朋友，起初並未想過要跟她發展，而過去的時間雙方都有各自結交另一半。

直到一次女生失戀，約了單身的阿桐到公園飲酒談心，帶有醉意的女方親吻了阿桐的臉頰：「她有個女生朋友跟我也很熟，對方曾問我知不知道那女生一直都喜歡我，我說自己完全不知情，而且她身邊有些男朋友是我的朋友，所以我當然不會覺得她喜歡我。」

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關係更進一步

在被親吻後，阿桐跟男性朋友聊起這件事，對方則提：「都唔爭在，不如食埋佢啦。」然後勾起阿桐同「壞基因」，某日趁家人不在又覺得無聊，阿桐便邀請女方到他家來坐著：「當時夏天，剛好我房間開了冷氣，大家無聊就打開電腦來看，本來坐著，但腿麻了坐著變躺著，後來就跟她發生了關係。」

在發生關係前女方問了阿桐：「你會不會之後不要我？」阿桐當時斷言說不會，但完事後卻因為感到疲累，著老友致電裝作是家人要回家，然後就著女方離開，事後女生有問阿桐要不要認真交往但阿桐卻以：「我一直以來只當你是朋友」來拒絕。

主持人聽到阿桐以家人作檔箭牌，又用「朋友」作借口，Jojo不禁直言：「我哋在座都無依家啲小朋友咁識玩！」