【淘寶月餅】港爸學識淘寶後自淘17kg月餅　兒驚嘆：仲傳授埋淘寶技能俾娘親

▲ 網民的父親於淘寶淘了17kg的月餅。

臨近中秋，相信大家都會買月餅過中秋，不知道大家今年入手了多少月餅呢？近日就有一名港爸在淘寶淘了總共17kg的月餅，逾10多盒月餅，場面十分「壯觀」，有網民不禁留言：「月餅食一盒都已經係活受罪，仲要食17KG簡直係地獄式折磨。」

▲ 網民的父親淘了大約10多盒月餅。（圖片來源：淘寶開心share）

近日，有網民於Facebook群組「淘寶開心share」發文指，自己父親上年學識淘寶後，淘了10kg 月餅，今年更「叻左，有進步，17KG…」。圖片中可見，該網民的父親入手了10多盒月餅，而且來自內地不同牌子的月餅，數量十分多，場面「壯觀」。樓主更形容淘寶月餅：「食到d古怪月餅，只係自己攞嚟，唔同層次既要死，梗係死係自己手上。」對於父親踏入了淘寶之路，樓主更直言：

老頭傳授埋淘寶技能俾娘親，江湖應該又有一場腥風血雨！

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帖文一出，引起大批網民熱議，有網民對於「淘寶月餅」感到驚訝：「月餅都淘！」，「勇字行頭」，亦有人搞笑回應：「睇嚟你老頭真係泥足深陷了，溫馨提示：戒淘寶癮仲難過戒煙癮！」、「月餅食一盒都已經係活受罪，仲要食17KG簡直係地獄式折磨。」不過，有網民質疑月餅數量太多，「唔講衛生安全問題，淘咁多食唔食得曬？」、「十幾盒，仲要自己食晒？老人家都唔應該食咁多月餅啦！」不過亦有人表示：「食得開心就得！」、「最緊要自己買得開心，食得開心，見到老人家開心就自己開心！」

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責任編緝：蕭雅文