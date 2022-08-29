【開心速遞】鍾志光入行33年演逾200部劇集　萬能鍾：體育先係我嘅舞台

▲ 熱愛體育的鍾志光，被稱「佳叔」坦言感可惜。

人稱「鍾仔」的鍾志光投身演藝界逾30年，身兼體育評述員、主持及演員身份，故亦被封為「萬能鍾」。

現年60歲的他從小開始愛上足球，中學時成為足球校隊一份子，中六預科畢業後因當時學位有限，而未能考上大學，毅然報讀葛亮洪教育學院的體育文憑課程。

畢業後，鍾志光曾任中學教師，教授中文及體育科目，後來於80年代得到商台體育監製招手而入行。

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被稱「佳叔」感可惜

他於1989年加入TVB做體育節目評述員，直到1996年首度參演處男電視劇《醉打金枝》，從此身兼體育節目評述員及演員工作，演出劇集超過200部。

當中在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演初戀Cafe老闆「佳叔」一角深入民心，鍾志光走到街上大家都會稱他為「佳叔」，但對此他沒有感到高興，反而感到可惜。

鍾志光近日在香港演藝人協會訪問中，指看電視的港人之中，喜歡看劇集的比起看體育的百份比較多，他說：「喺我一直專注做體育嚟講，我覺得好可惜。到今日為止，我仍然覺得體育先係我嘅舞台。」

繼而憶起2002年為世界杯賽事擔任評述員，工作過後有幾名球迷特意走來跟他說：「你俾嘅資料好好呀。」球迷們鼓勵的一番話，令鍾志光銘記於心，至今仍然印象深刻：「聽到觀眾有咁嘅反應，自己都覺得......原來都有人欣賞，呢份滿足感相當大。」

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擁雙碩士學位

他還分享體育主持的技巧心得，指前線採訪主持與在廠擔任節目主持完全不同，「主角係運動員，唔係我，先俾佢講自己感受、盡情發揮先，睇住佢嘅情緒思路去問落去。」而做廠直播則分析性比較多，主力交給現場的專家去分析。

除在演藝工作涉及的範疇多之外，好學不倦的鍾志光為興趣在公餘時間進修，既是港大中國語言及文字碩士，也是中大哲學文學碩士。

有別於其他體育評述員，他擅長將中國文學引用於自己的評述當中，例如2008年北京奧運中國田徑選手劉翔因傷退出，鍾志光以一句「此時此刻，無語問蒼天 」作結尾，別具風格。