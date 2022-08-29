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【黃Viu 劇集】金旻載為劇集學針灸苦練醫術　自認冧金香起相約練功

娛樂 13:15 2022/08/29

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金香起、金旻載

由金旻載、金香起和金相慶主演的古裝韓劇《朝鮮精神科醫師劉世豐》集醫療與追兇元素於一身，新穎劇種不但引人入勝，而且以單元式的劇情展開故事，節奏更為明快，因而刺激收視節節上升、穩坐同時段節目收視冠軍，還成為本季最具話題的古裝韓劇之一！

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金旻載+金香起合作醫療劇

「新晉男神」金旻載過去曾於《浪漫醫生金師傅》飾演護士，今次不但從現代穿越到古代，還升呢天才內醫院醫師，為此他特地在開拍前苦練「醫術」：「劉世豐是首席針醫，所以我有去真正的中醫診所嘗試施針，也看了很多人體解剖圖，努力背熟所有穴位。」

久未接拍史劇的金香起也坦言，開拍初期非常緊張：「對於古裝劇要使用的語氣和用字、還有穿古裝的感覺，這部分我有點生疏，幸好跟演員們拍攝得很順利。」她還透露私下相約旻載「練功」：「我也有學施針，會跟世豐一起練習呢！」

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金相慶帶動氣氛

至於拍攝現場的「氣氛擔當」，金旻載和金香起不約而同大讚前輩金相慶是笑聲製造機，三人的濃厚默契也在劇集發布會上表露無遺！

除了金香起形容旻載是「靈魂伴侶」、男方回敬拍檔是「互相引路的北極星」外，金旻載還自認「香粉」：「她演得太好了，所以輪到我演出時，我總是失魂地看著她，漸漸就變成香起迷了！」金相慶也笑謂金香起是他拍攝時的最大動力，更會擔心她吃不飽，父愛爆棚！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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