【非禮判囚】涉非禮7歲女學生罪成囚10個月　官斥鋼琴教師違師生誠信

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男鋼琴老師涉在教育中心授琴時，撫摸7歲女學生胸部，涉案男教師經審訊後被裁定1項猥褻行為侵犯罪成，今（29日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官指，女童尊敬被告，被告卻違反師生誠信，考慮到女童年紀和案情判監10個月，並拒絕被告申請保釋等候上訴。

被告梁湛恩（33歲，鋼琴老師），被控於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯7歲女童X。他另被控於同年7月19日及7月26日 ，在同地猥褻侵犯9歲女童Y。裁判官早前裁定涉及X的控罪成立，至於涉及Y的兩項控罪則脫罪。

辯方今引述女童X的創傷報告指，女童因案件受到壓力，但在家庭支持下能維持正常生活。惟裁判官梁雅忻指女童至今仍會感到焦慮，害怕身處在人多擠迫的地方，在洗澡時感到水流也會勾起事件記憶。

裁判官判刑時指，女童視被告為尊敬的音樂老師。創傷報告顯示女童於案發前，曾懷疑被告意外觸碰她，但仍非常信任被告，之後不虞有詐繼續上堂。

裁判官續指，師生關係建基於信任，被告的行為違反誠信，雖然事件歷時短，但被告伸手接觸到入女童的皮膚，考慮到女童年紀和案情，遂判監10個月。被告申請保釋等候上訴被拒，須即時服刑。

X於審訊時曾供稱，被告從後將手伸入她的衣服內，並從心口掃至右胸。被告自辯指，當時欲糾正X姿勢和拉開椅子與鋼琴的距離，才會碰到 X。

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記者：陳曉欣