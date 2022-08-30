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【TOPick診症室】扣鈕有問題或走路易踩到人　骨科醫生拆解椎間盤問題

社會 09:00 2022/08/30

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最近很多人關心骨科創傷議題，骨科專科醫生黃淦剛在《TOPick診症室》節目中表示，若脊髓型神經受壓影響，由頸椎到胸椎到腰椎，身體會出現麻痺情況，早期是協調問題，例如扣鈕、拿筷子夾食物等，會開始感到不穩定，做不到平時動作，這些為早期象徵。

骨科專科醫生黃淦剛在《TOPick診症室》節目中指，椎間盤由頸椎、空椎、腰椎，直至最底尾龍骨都有椎間盤，主要連接椎體及不椎體之間軟組織。若椎間盤有創傷或受傷，令脊椎出現支撑問題，導致做動作時會痛，亦會令椎間盤突出時，影響周圍組織，例如椎管就會影響神經功能障礙。

被問到有甚麼病人需要急需做手術。他則指若病人受傷後有神經功能障礙，會擔心有空間壓到神經線或脊髓型神經，要及時偵測並做一系列檢查，有以上情況壓著而引起病徵，有需要做早期手術性治療介入。密切留意《TOPick診症室

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記者：余思嵐

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