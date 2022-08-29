【查冊上訴】查冊作調查報道裁定屬虛假陳述　港台前編導蔡玉玲申上訴押後3個月判決

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港台節目《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，於調查元朗7.21事件而作車輛查冊時，填選申請目的為其他交通及運輸事宜被控，案件經審訊後，被裁定2項明知而作出要項上虛假陳述罪成，判罰款6,000元。蔡今（29日）就定罪提出上訴。法官聽取 雙方陳詞後押後判決，預計3個月內頒下書面判決。蔡玉玲於庭外表示不評論上訴勝算，平常心面對，冀上訴能為業界及新聞自由帶來影響。相



被告蔡玉玲（38歲）被控2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假陳述罪，控罪指蔡於2020年5月17日及6月10日在香港，為取得1輛私家車的車輛登記細節證明書，虛假表示申請書以進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。案件經審訊後裁判官裁定罪成，判罰款6,000元。

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記者：林育慧