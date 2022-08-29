  • 31°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 17:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【乳房腫瘤】15歲少女乳房不對稱痕癢　求醫揭長10cm腫瘤1個原因致快速增大

健康 16:50 2022/08/29

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

15歲女乳房不對稱痕癢，求醫揭長10cm腫瘤！1個原因致快速增大。

女性青春期時荷爾蒙刺激發育，身體變化較大，若發現異樣情況，務必要重視。近日，一名15歲少女因洗澡時發現兩側乳房不對稱，並伴隨痕癢，就醫檢查後驚揭一側乳房長有10cm大的腫瘤。

最新影片：

綜合內地媒體報道，内地一名15歲少女在某次洗澡時發現乳房大小不一，兩側乳房其中一側觸摸時更感覺偏硬。她也回憶起幾月内該側胸部有間斷性痕癢，但一直無理會。少女感到有異，於是告知媽媽。就醫檢查後發現，少女的其中一側乳房長有一個約10厘米大的腫瘤。其主診醫生表示，以15歲的年紀來説，算是一個非常大的腫瘤。

青春期發育致腫瘤快速增大

同期求診個案中，除了該名15歲少女，還有兩名分別是12及13歲的少女，亦同樣被檢查出乳房腫瘤約10厘米。鄭州大學第三附屬醫院乳腺二科醫生賈國從指出，青春期女性激素快速增長，促進乳腺發育。若有潛在的腫瘤，發育期就會促使腫瘤增大，甚至比成年人的腫瘤生長速度更快。

醫生提醒，青春期女生激素快速增長，會促使潛在腫瘤快速增大。因此要務必留意發育情況，尤其是乳房發育不對稱情況及觀察是否有腫塊；一旦察覺異常，就要及時就醫。

乳癌徵兆

乳癌是本港女性頭號癌症。據2019年本港癌症數據，女性癌症新增個案為17,397 宗，其中27.4%為乳腺癌。其中一側乳房變大也是典型的病變徵兆之一，若能即時發現腫瘤進行切除，就可以大程度地阻截癌變。乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況。點擊睇12個可能出現的乳房病變情形：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://bit.ly/3we1pJ8

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【染髮致癌】女子獨愛誇張髮色2年內換8種 美國研究：女性定期染髮患乳癌風險激增
18:15 2022/03/30
【染髮致癌】女子獨愛誇張髮色2年內換8種 美國研究：女性定期染髮患乳癌風險激增
【癌症殺手】酒精或釋放損害DNA物質致乳癌　英國調查：逾8成女性不知飲酒可致癌
14:54 2022/08/28
【癌症殺手】酒精或釋放損害DNA物質致乳癌　英國調查：逾8成女性不知飲酒可致癌
【女性健康】38歲女子患上乳癌二期　無家族病史但愛吃水果養生
12:44 2022/08/09
【女性健康】38歲女子患上乳癌二期　無家族病史但愛吃水果養生

你可能感興趣

【染髮致癌】女子獨愛誇張髮色2年內換8種 美國研究：女性定期染髮患乳癌風險激增
18:15 2022/03/30
【染髮致癌】女子獨愛誇張髮色2年內換8種 美國研究：女性定期染髮患乳癌風險激增
【癌症殺手】酒精或釋放損害DNA物質致乳癌　英國調查：逾8成女性不知飲酒可致癌
14:54 2022/08/28
【癌症殺手】酒精或釋放損害DNA物質致乳癌　英國調查：逾8成女性不知飲酒可致癌
【女性健康】38歲女子患上乳癌二期　無家族病史但愛吃水果養生
12:44 2022/08/09
【女性健康】38歲女子患上乳癌二期　無家族病史但愛吃水果養生
健康問題 乳癌 癌症 痛症 醫生

最高瀏覽

【癌症警號】女子3年瘦10公斤驚患末期胰臟癌　醫生揭胰臟癌唯一早期徵兆
15:22 2022/08/27
【癌症警號】女子3年瘦10公斤驚患末期胰臟癌　醫生揭胰臟癌唯一早期徵兆
【不孕危機】結婚5年不孕遭丈夫責備　32歲妻賭氣外遇懷胎證生育能力
17:30 2022/08/28
【不孕危機】結婚5年不孕遭丈夫責備　32歲妻賭氣外遇懷胎證生育能力
【溝通技巧】10句讓孩子最傷心的說話　父母衝口而出讓子女蒙上童年陰影
17:46 2022/08/24
【溝通技巧】10句讓孩子最傷心的說話　父母衝口而出讓子女蒙上童年陰影