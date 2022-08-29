【乳房腫瘤】15歲少女乳房不對稱痕癢　求醫揭長10cm腫瘤1個原因致快速增大

▲ 15歲女乳房不對稱痕癢，求醫揭長10cm腫瘤！1個原因致快速增大。

女性青春期時荷爾蒙刺激發育，身體變化較大，若發現異樣情況，務必要重視。近日，一名15歲少女因洗澡時發現兩側乳房不對稱，並伴隨痕癢，就醫檢查後驚揭一側乳房長有10cm大的腫瘤。

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綜合內地媒體報道，内地一名15歲少女在某次洗澡時發現乳房大小不一，兩側乳房其中一側觸摸時更感覺偏硬。她也回憶起幾月内該側胸部有間斷性痕癢，但一直無理會。少女感到有異，於是告知媽媽。就醫檢查後發現，少女的其中一側乳房長有一個約10厘米大的腫瘤。其主診醫生表示，以15歲的年紀來説，算是一個非常大的腫瘤。

青春期發育致腫瘤快速增大

同期求診個案中，除了該名15歲少女，還有兩名分別是12及13歲的少女，亦同樣被檢查出乳房腫瘤約10厘米。鄭州大學第三附屬醫院乳腺二科醫生賈國從指出，青春期女性激素快速增長，促進乳腺發育。若有潛在的腫瘤，發育期就會促使腫瘤增大，甚至比成年人的腫瘤生長速度更快。

醫生提醒，青春期女生激素快速增長，會促使潛在腫瘤快速增大。因此要務必留意發育情況，尤其是乳房發育不對稱情況及觀察是否有腫塊；一旦察覺異常，就要及時就醫。

乳癌徵兆

乳癌是本港女性頭號癌症。據2019年本港癌症數據，女性癌症新增個案為17,397 宗，其中27.4%為乳腺癌。其中一側乳房變大也是典型的病變徵兆之一，若能即時發現腫瘤進行切除，就可以大程度地阻截癌變。乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況。 點擊睇12個可能出現的乳房病變情形：

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責任編輯：羅嘉欣