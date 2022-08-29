【企圖搶槍】西灣河警員開槍案兩男生涉企圖搶槍等3罪成　官指警員開槍決定合理

▲ 被告周柏均。（林宇翔攝）

2019年11月11日「大三罷」期間，男學生周柏均於西灣河被警員開槍擊中，事後與另1名男學生同被控1項企圖搶槍罪及1項阻差辦公罪，周另被控1項企圖在合法羈押下逃走罪。兩人早前於區域法院審訊後，今（29日）被裁定全部罪成。法官指，首被告向警員的佩槍伸手，由於失去佩槍的後果嚴重，因此該警員開槍的決定合理。法官先替兩名被告索取背景報告，兩人還押至10月10日求情及判刑。

被告依次為周柏均（21歲，學生）及胡子鍵（20歲，學生），他們同被控企圖搶槍罪及阻差辦公罪，周另被控企圖在合法羈押下逃走罪。控罪指，他們在2019年11月11日，在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍。周同時在A的合法羈押下逃脫。

法官裁決時指，警員A作供時提及當時現場曾有人大叫「唔好俾佢走」，惟相關片段未有收錄句子。法官指，該片段收錄其他環境聲音，亦有記者旁述，因此收錄不到上述字句亦不足為奇。

法官續指，辯方質疑A在聽到「唔好比佢走」後，不但沒有後退，更向前行。法官指，當時現場有大批黑衣人及滿佈雜物，A根本難以後退，故辯方說法不設實際。法官又指，當時首被告在A與他人衝突時加入戰團，A因而受到多方夾擊，A除了開槍制止外，別無他選，裁定A為誠實可靠的證人。

就阻差辦公罪，法官指當時現場四方八面均是蒙面人士，他們均仇視A，可見A當時面對不同威脅。兩名被告隨後與另外2人步向A，其中1人更作挑釁手勢，可見4人有意與A衝突。

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記者：梁錦麟