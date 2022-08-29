【春光乍洩】王家衛4K修復版登陸日本　邀請當地插畫家設計新海報

▲ 王家衛4K修復版於日本上映，澤東電影更邀請5位當地插畫師設計新海報。（圖片：twitter@wkw4k）

話說導演王家衛自2020年完成電影4K修復後，更表示會舉行世界巡迴以饗影迷，《花樣年華》更率先於紐約電影節、法國盧米埃爾電影節及韓國釜山國際電影節作展映。

今年3月《春光乍洩》4K修復版登陸台灣時，更引起不少文熱話，而《花》亦緊隨於9月上畫。當然，又點可以遺漏特別愛戴他的日本影迷呢？

▲ 《春光乍洩》張國榮的大頭樣，哥哥粉絲必儲！（圖片：twitter@wkw4K）

王家衛禮尚往來，日前一次過將其5齣經典電影包括 《重慶森林》、《墮落天使》、《春光乍洩》、《花樣年華》和《2046》在日本全國上映，不只限東京、大阪、北海道、靜岡甚至沖繩都有，檔期橫跨整個秋季。

而為了宣傳，澤東電影更入鄉隨俗邀請了日本5位不同插畫家設計全新海報，分別是漫畫家えすとえむ（est em）、插畫師原倫子、網中いづる（ Izuru Aminaka）、山本アマネ （Amane Yamamoto）和サイトウユウスケ（Saitoh Yusuke）等。

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眾所周知，免費宣傳單張和場刊是日本電影企劃重要一環，今次王家衛更發行一本命名為《WKW4K》的特別版電影場刊，全刊64頁，將五套電影劇照、花絮、訪問輯錄而成，售價1,800日元（約港幣102元）。不知是否因日本仍未放寬入境限制，竟有水貨客在Carousell炒賣至520蚊一本，認真誇張！

記者：黃鑑江