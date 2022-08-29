【功課壓力】學生未做完暑期作業回校受罰？　資深老師3大建議免破壞開學心情

▲ 有學生擔心帶著未完成的暑期作業回校，會否遭到老師懲罰。

很多學生於本周四9月1日正式開學，如果還未做完暑期作業，這兩天就是最後衝刺了。有學生擔心帶著未完成的暑期作業回校，會否遭到老師懲罰。一名日本中學老師就提出3大建議，認為以懲罰來處理，對學生而言非上策，更會破壞他們的開學心情，令他們不想上學。

綜合日本傳媒報道，日本中學老師Nobu擁有10年初中教學的經驗，他早前在Twitter發帖文分享，以前任職學校的校長曾說過一些話，令他至今印象深刻。當時校長請老師不要責備沒做好暑期作業的學生，他理解老師的無奈，但開學首天最重要是學生能回校上學，「第一天上學精神好就夠了」。

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不懲罰欠交作業學生

校長希望老師明白，學生放長假後開學，需要時間適應及調節心情，難以要求他們第一天上學就能收拾好心情。如因學生未做完暑期作業，就向他們施以懲罰，不論罰抄寫、罰不准小息、罰留堂等都對孩子沒好處，因為會令學生的心情更加糟糕，他們更加害怕上學，甚至會逃避上學。他指出︰

懲罰孩子不交作業不會改善情況，反而會把孩子逼到一個角落，令他們不想上學。

暑期作業改為小測

他認為如學生為交暑期作業而問同學抄功課，倒不如將暑期作業改為一堂20分鐘的小測。學校開宗明義不會惹來學生反感，也不會影響開學氣氛，老師亦可藉此了解小朋友的學習進度。

獎勵準時交作業學生

有人會說這對準時交作業的學生不公平，Nobu提出，老師可以對這些學生予以獎勵，或在評估時給他們加分，但沒有必要懲罰未完成作業的孩子。

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責任編輯︰王明芳