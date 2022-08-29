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【神童跳級】IQ204音樂數理擁驚人天賦　韓9歲神童跳級考入名校高中

尖子教室 16:31 2022/08/29

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韓9歲神童跳級考入名校高中。

南韓有一名IQ高達204神童，4歲時因高超的詞曲創作能力，被冠上「迷你莫扎特」封號。在2019年入讀小學後，短短3年就跳級3次，今年剛滿9歲的他，近日在社交平台宣布，明年將入讀首爾科學高中。

出生於2012年11月的白姜賢（音譯：백강현），自幼就展示出驚人才能，在音樂、數理、語言都有過人的實力。2歲多已懂背乘數表，3歲時能解一元一次方程式；4歲挑戰一元二次方程式，而且完成了25首音樂作品。

白姜賢明年將入讀首爾科學高中。（IG圖片）

最新影片：

跳級考入高中

在2019年入讀小學後，白姜賢翌年跳級讀小五，今年4月再跳入初中。近日，他於Instagram上載一張在首爾科學高中校門外拍攝的照片，照片中他右手遮住陽光，左手舉起V字勝利手勢，並於帖文中寫，

我是年滿9歲的白姜賢，師兄、師姐們，我們明年見了！請多多指教！

白姜賢接受門薩國際（Mensa）的IQ測試，顯示其IQ高達204。他在短短3年內就跳級3次，並考入高中名校。首爾科學高中是一所專門培養數學及科學人才的學校，主要收15至18歲的學生，許多人都爭著想要入學。

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1小時完成詞曲創作

白姜賢在2016年參加南韓SBS電視台的綜藝節目《英才發掘團》，他看到陽台外的櫻花凋謝了，只有4歲的他就說出情感豐富的說話，並悟出生生不息的道理，

花謝了代表花死了，不過還會再開，所以之後還能再見。人不可能永遠活著，100步時就會過世，然後再出生。

當時他剛學鋼琴短短3個月，卻已開始作曲作詞，甚至把歌詞和旋律都記在五線譜上，只花了1小時就完成整首歌，令人嘖嘖稱奇，更被封為「迷你莫扎特」。

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責任編輯︰王明芳

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