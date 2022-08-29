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【金融中心】李家超與國開行行長會面　稱推動離岸人民幣業務是重點工作之一

政治 15:18 2022/08/29

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李家超（右）今（29日）與國家開發銀行行長歐陽衞民（左）會面。（政府新聞處）

特首李家超表示，推動離岸人民幣業務是港府的重點工作之一，期待繼續與國開行就增加離岸人民幣流動性、促進離岸人民幣產品多元化發展及進一步完善離岸市場的人民幣金融基建等多方面緊密合作。

李家超今日（29日）上午與國家開發銀行行長歐陽衞民會面，就全球及香港宏觀經濟形勢交換意見，財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席。李家超表示，國開行多年來積極支持和參與香港債券市場、互聯互通機制和綠色金融的發展，亦支持香港國際機場三跑道系統建設和香港首個海上液化天然氣接收站項目的融資。

他表示，國開行對香港經濟發展貢獻良多，期待日後繼續合作，充份發揮香港在「一國兩制」下金融體系的獨特優勢，配合國家推動金融服務實體經濟、人民幣國際化和深化金融市場改革開放等工作。

李家超又提及，國家《十四五規劃綱要》支持香港提升香港國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐功能，香港離岸人民幣市場近年發展蓬勃，目前香港擁有中國內地以外最龐大的人民幣資金池，規模超過9,000億元人民幣，全球超過七成的離岸人民幣支付款額經香港處理。

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記者：陳葆琳

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