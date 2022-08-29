  • 31°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 16:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人口販賣】赴泰工作港人被騙徒綁架和禁錮　葛珮帆籲市民對海外招聘保持警惕

政治 15:26 2022/08/29

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

民建聯立法會議員葛珮帆。（經濟日報資料圖片）

民建聯立法會議員葛珮帆今日指，日前再接獲一位在泰國的港人求助，受害人上月被誘騙到當地工作，抵埗後一度成功逃脫，但因未能預訂隔離酒店，而無法返港，本月再被騙徒綁架，目前被禁錮於園區逾20日。

葛珮帆透露，據受害人稱，他上月被聘前往泰國賭場工作，抵埗後發現為詐騙工作，在被送往工作地點期間成功逃脫，但由於未能預訂香港的隔離酒店，所以無法回港，遂於當地求職。

她續指，受害人本月在當地找到一份文職工作，月薪約1萬港元，但返工時再度發現為詐騙工作，他要求離開不果，及後被騙徒綁架和禁錮20多日，被困地點有持槍人員駐守。

她又指，騙徒曾要求受害人家屬交贖金不果，之後將受害人賣到另一園區，目前仍然被禁錮，每日擔驚受怕，因為聽聞曾有人因不肯工作，而被斬手指。

葛珮帆指，已協助受害人及家人聯絡入境處，案件現時由入境處、警務處、外交部駐港特派員公署調查及提供支援。

她表示，希望受害人早日平安回港，又指事件顯示騙徒又出新招，不一定以高薪厚職作招徠，呼籲市民對海外的招聘保持警惕，應聘前一定要清楚確定公司背景，以免墮入騙徒陷阱。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明

相關文章

【人口販賣】鄧炳強確認多6名求助港人安全　至今收到41宗求助個案
16:49 2022/08/26
【人口販賣】鄧炳強確認多6名求助港人安全　至今收到41宗求助個案
【人口販賣】柬埔寨警方再救出35名中國公民　3名中國籍主管被捕
13:47 2022/08/28
【人口販賣】柬埔寨警方再救出35名中國公民　3名中國籍主管被捕
【人口販賣】多1名遭「賣豬仔」港人從泰國回港　至今12名求助人安全回港
18:52 2022/08/28
【人口販賣】多1名遭「賣豬仔」港人從泰國回港　至今12名求助人安全回港

你可能感興趣

【人口販賣】鄧炳強確認多6名求助港人安全　至今收到41宗求助個案
16:49 2022/08/26
【人口販賣】鄧炳強確認多6名求助港人安全　至今收到41宗求助個案
【人口販賣】柬埔寨警方再救出35名中國公民　3名中國籍主管被捕
13:47 2022/08/28
【人口販賣】柬埔寨警方再救出35名中國公民　3名中國籍主管被捕
【人口販賣】多1名遭「賣豬仔」港人從泰國回港　至今12名求助人安全回港
18:52 2022/08/28
【人口販賣】多1名遭「賣豬仔」港人從泰國回港　至今12名求助人安全回港
泰國 民建聯 入境處 葛珮帆 警務處 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症警號】女子3年瘦10公斤驚患末期胰臟癌　醫生揭胰臟癌唯一早期徵兆
15:22 2022/08/27
【癌症警號】女子3年瘦10公斤驚患末期胰臟癌　醫生揭胰臟癌唯一早期徵兆
【不孕危機】結婚5年不孕遭丈夫責備　32歲妻賭氣外遇懷胎證生育能力
17:30 2022/08/28
【不孕危機】結婚5年不孕遭丈夫責備　32歲妻賭氣外遇懷胎證生育能力
【溝通技巧】10句讓孩子最傷心的說話　父母衝口而出讓子女蒙上童年陰影
17:46 2022/08/24
【溝通技巧】10句讓孩子最傷心的說話　父母衝口而出讓子女蒙上童年陰影