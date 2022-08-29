【人口販賣】赴泰工作港人被騙徒綁架和禁錮　葛珮帆籲市民對海外招聘保持警惕

▲ 民建聯立法會議員葛珮帆。（經濟日報資料圖片）

民建聯立法會議員葛珮帆今日指，日前再接獲一位在泰國的港人求助，受害人上月被誘騙到當地工作，抵埗後一度成功逃脫，但因未能預訂隔離酒店，而無法返港，本月再被騙徒綁架，目前被禁錮於園區逾20日。

葛珮帆透露，據受害人稱，他上月被聘前往泰國賭場工作，抵埗後發現為詐騙工作，在被送往工作地點期間成功逃脫，但由於未能預訂香港的隔離酒店，所以無法回港，遂於當地求職。

她續指，受害人本月在當地找到一份文職工作，月薪約1萬港元，但返工時再度發現為詐騙工作，他要求離開不果，及後被騙徒綁架和禁錮20多日，被困地點有持槍人員駐守。

她又指，騙徒曾要求受害人家屬交贖金不果，之後將受害人賣到另一園區，目前仍然被禁錮，每日擔驚受怕，因為聽聞曾有人因不肯工作，而被斬手指。

葛珮帆指，已協助受害人及家人聯絡入境處，案件現時由入境處、警務處、外交部駐港特派員公署調查及提供支援。

她表示，希望受害人早日平安回港，又指事件顯示騙徒又出新招，不一定以高薪厚職作招徠，呼籲市民對海外的招聘保持警惕，應聘前一定要清楚確定公司背景，以免墮入騙徒陷阱。

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記者：胡偉明