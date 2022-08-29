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【COLLAR成員】阿Mo留醫ICU情況有改善　SoChing轉負為正貼圖打氣

娛樂 16:08 2022/08/29

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熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

MIRROR演唱會第4場演出發生嚴重事故，以致令舞蹈員李啟言（阿Mo）和張梓峯受傷，傷勢較嚴重的阿Mo連續多天留院接受治療，事件一直引起外界高度關注。

事件發生後，女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）不時社交平台為男友阿Mo打氣。李啟言父親李盛林牧師日前在第五封的代禱信中，透露了根據專家醫療團隊的診治，阿MO比預期進步。

So Ching則於今日（8月29日）轉發了兩則語錄，繼續為自己、阿Mo加油。

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So Ching更新Story

在今日中午，So Ching轉發了寫著「Don't forget you've only read part of your story so far. You don't yet know how it ends. 」的圖畫，意思是「不要忘記，到目前為止，你只閱讀了部分的故事。你還不知道結局會是如何。」

而另一則就是寫著「I bend so I don't break.」，意思是「我折彎，所以我不會折斷。」兩段語錄同樣是充滿正能量，鼓勵人以正向思想面對眼前的事。

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曾以昔日跳舞片鼓勵阿Mo

在8月21凌晨，So Ching於IG限時動態轉載一段跟阿Mo跳舞的片段，片中的二人舞步合拍，盡顯默契。當中So Ching寫道：「我真係好掛住同你一齊跳舞個陣，無你陪我，我無動力架，快啲好番！」

原來So Ching轉載的片段為阿Mo去年7月21日分享的跳舞片，當時他寫道：「好似未試過po唔用力跳舞嘅片，原來咁樣跳又幾爽hahaha，跳出嚟又幾啱呢隻歌，Choreo by（編舞） So Ching（點解呢個女仔咁型嘅）。」

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娛樂人物職業 蘇芷晴 李啟言 COLLAR Mirror 歌手 組合 演唱會 演唱會 娛樂行業

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