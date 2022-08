【COLLAR成員】阿Mo留醫ICU情況有改善　SoChing轉負為正貼圖打氣

MIRROR演唱會第4場演出發生嚴重事故,以致令舞蹈員李啟言(阿Mo)和張梓峯受傷,傷勢較嚴重的阿Mo連續多天留院接受治療,事件一直引起外界高度關注。

事件發生後,女團COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)不時社交平台為男友阿Mo打氣。李啟言父親李盛林牧師日前在第五封的代禱信中,透露了根據專家醫療團隊的診治,阿MO比預期進步。

So Ching則於今日(8月29日)轉發了兩則語錄,繼續為自己、阿Mo加油。

最新影片推介:胡定欣專訪

So Ching更新Story

在今日中午,So Ching轉發了寫著「Don't forget you've only read part of your story so far. You don't yet know how it ends. 」的圖畫,意思是「不要忘記,到目前為止,你只閱讀了部分的故事。你還不知道結局會是如何。」

而另一則就是寫著「I bend so I don't break.」,意思是「我折彎,所以我不會折斷。」兩段語錄同樣是充滿正能量,鼓勵人以正向思想面對眼前的事。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

曾以昔日跳舞片鼓勵阿Mo

在8月21凌晨,So Ching於IG限時動態轉載一段跟阿Mo跳舞的片段,片中的二人舞步合拍,盡顯默契。當中So Ching寫道:「我真係好掛住同你一齊跳舞個陣,無你陪我,我無動力架,快啲好番!」

原來So Ching轉載的片段為阿Mo去年7月21日分享的跳舞片,當時他寫道:「好似未試過po唔用力跳舞嘅片,原來咁樣跳又幾爽hahaha,跳出嚟又幾啱呢隻歌,Choreo by(編舞) So Ching(點解呢個女仔咁型嘅)。」