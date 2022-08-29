【第五波疫情】今日新增8,488宗確診個案　236宗輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（陳永康攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（29日）出席疫情記者會。

今日新增8,488宗確診個案，包括8,252宗本地個案及236宗輸入個案，另錄4宗離世個案。

【16:48】

張竹君指，因個案上升，假陽性比例小於1%，當局會恢復快測抽樣檢測，暫不再全部抽樣。

【16:43】

今呈報205宗學校陽性個案，來自114間學校。7間學校個別班級須停課一周：

蔚思幼稚園再有學生及工友確診，現共有14名學生及5名職員染疫，須全校停課1星期。

【16:40】

多9間院舍出現個案，涉7間安老院舍及2間殘疾人士院舍。

【16:38】

威爾斯醫院內科病房55歲男病人8月27日經檢測確診，醫院展開接觸追蹤調查，另再發現8名56至92歲男病人確診。病房已暫停接收新症及消毒。

【16:30】

劉家獻表示，新增11名病人情況危殆，9人情況嚴重，多4名患者離世，全為女性，年齡介乎89至101歲，其中3人未打齊3針疫苗。

101歲女病人，住老人院，不良於行，長期臥床，已打2針，有高血壓，2004年有乳癌曾做手術，有中風及認知障礙症。

94歲女病人，無打針，8月27日到天水圍醫院急症室求醫，有咳及痰，呼吸不暢2天。

89歲女病人，住老人院，頭皮有腫瘤，要舒緩治療，有貧血及認知障礙症。

91歲女病人，曾有腸癌，曾切子宮，有冠心病。

17個月大確診男嬰仍在兒童深切治療部接受治療，情況轉為危殆，多昏睡，為保護他的氣道以防止不能呼吸，院方為他插喉及用呼吸機。

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記者：TOPick 港聞組