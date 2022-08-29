【第五波疫情】今日新增8,488宗確診個案　236宗輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（陳永康攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（29日）出席疫情記者會。

今日新增8,488宗確診個案，包括8,252宗本地個案及236宗輸入個案，另錄4宗離世個案。

【17:25】

劉家獻指，私家醫院現有217名醫管局轉介非新冠病人留醫，另有21名病情穩定的新冠病人由中大醫院跟進。他指出，已和每間醫院協商收病人條件，大多是康復中、需療養的病人。

【17:20】

劉家獻指，現時竹篙灣有兩種不同服務，一是讓較年輕及能照顧自己的確診者入住，當局會給予他們有關日常生活及醫療查詢的電話號碼。另一方面，70歲以上、打2針或以下的確診者，會住在老人服務屋。服務屋已改裝為有扶手及平安鐘， 且全位於底層不須上樓，亦有醫療隊及護士24小時在小區管理。

劉家獻表示，入住服務屋的一般是病徵較少的病人，因不少死亡個案反映老人情況可急速轉差，老人家一人住未必懂得看醫生及取藥，入住服務屋可讓他們及早服藥。

【17:08】

張竹君指，因5月時個案較少，而假陽性比例異常地高，達20至30%，故當時有為所有快測呈報陽性個案抽查。惟現數字大增，假陽性比例不高仍在預期之內，故將採取抽檢方法。

【17:03】

張竹君表示，今日確診個案稍微下降未必反映疫情趨勢，因每日個案都會有所波動。她指政府會密切監察疫情，適時調整政策。

【17:00】

劉家獻指，2,500至5,000張預留病床包括兒科病床，現時做法是劃出成人病房，當兒科病床滿時，便會使用這些病床接收兒科病人，並已預留人手。

【16:55】

劉家獻指，上周起亞博館新冠治療中心開始服務，初時有200張病床，以騰出醫院病床，截至昨日已有173名病人在亞博館留醫，已接近滿額。劉家獻期望能加到300張病床，而亞博館最多可增至400至500張，但強調加床需要加人手，要從聯網調動。

除亞博外，劉家獻亦指，每個聯醫院有開病床收病人，第3階段病床調配將提供2,500至5,000張病床，未來預測會隨確診人數增加。他強調當局希望盡量不調節服務，但無辦法下會將病房轉為接收新冠病人。

【16:50】

張竹君表示，教育局要求師生在開學前2次做檢測，是謹慎方案，望學生盡量可以面授上課。

劉家獻指，現大眾對指定診所及遠程醫療需求越來越高，為調配更多資源，有部分普通科門診服務受影響，當局已公布在不同時段減少診症時段。他表示明白對市民有影響，望大家體諒。

【16:48】

張竹君指，因個案上升，假陽性比例小於1%，當局會恢復快測抽樣檢測，暫不再全部抽樣。

【16:43】

今呈報205宗學校陽性個案，來自114間學校。7間學校個別班級須停課一周：

蔚思幼稚園再有學生及工友確診，現共有14名學生及5名職員染疫，須全校停課1星期。

【16:40】

多9間院舍出現個案，涉7間安老院舍及2間殘疾人士院舍。詳情即看：【下一頁】

【16:38】

威爾斯醫院內科病房55歲男病人8月27日經檢測確診，醫院展開接觸追蹤調查，另再發現8名56至92歲男病人確診。病房已暫停接收新症及消毒。

【16:30】

劉家獻表示，新增11名病人情況危殆，9人情況嚴重，多4名患者離世，全為女性，年齡介乎89至101歲，其中3人未打齊3針疫苗。

101歲女病人，住老人院，不良於行，長期臥床，已打2針，有高血壓，2004年有乳癌曾做手術，有中風及認知障礙症。

94歲女病人，無打針，8月27日到天水圍醫院急症室求醫，有咳及痰，呼吸不暢2天。

89歲女病人，住老人院，頭皮有腫瘤，要舒緩治療，有貧血及認知障礙症。

91歲女病人，曾有腸癌，曾切子宮，有冠心病。

17個月大確診男嬰仍在兒童深切治療部接受治療，情況轉為危殆，多昏睡，為保護他的氣道以防止不能呼吸，院方為他插喉及用呼吸機。

詳情即看：【下一頁】

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法 醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick 港聞組