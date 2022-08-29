【星國高官訪港】李家超與新加坡副總理王瑞杰會晤　稱兩地夥伴關係為亞洲地區帶來機遇

▲ 行政長官李家超（右）今日（29日）與新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰（左）會面。

新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰今（29日）昨起一連四日訪港，今與特首李家超會面。李家超指，香港和新加坡在貿易投資、金融服務、教育、文化、創新科技等領域，將開拓更多交流和合作空間，期望香港與新加坡繼續多元合作，促進雙方緊密聯繫。

李家超說，香港與新加坡長期保持密切關係，雙邊貿易近年持續增長，新加坡更是香港第四大貿易夥伴。在疫情下，2021年兩地的雙邊貿易仍然較2020年上升了接近30%，總額超過4,830億港元。

李家超在其社交網站表示，他於是次會晤中重申與新加坡保持密切夥伴關係的承諾，並討論了兩地的夥伴關係，不但會為新加坡和香港帶來大量機遇，亦為惠及整個亞洲地區。

王瑞杰於今年7月1日代表新加坡政府向李家超致賀信，並對香港回歸中國以及香港特別行政區成立25周年，表達祝賀。李家超今日就此向王瑞傑表示感謝。

行政長官辦公室主任葉文娟、商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞和新加坡駐香港總領事王首毅亦有出席今次會面。

王瑞杰今次訪港，為李家超自今年7月1日出任特首以來，首位接待的外國領導人。根據新加坡總理府資料，王瑞杰今次行程亦會與政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波，以及創新科技及工業局局長孫東會面，討論兩地如何進一步加強合作。他周三（31日）將會出席第七屆「一帶一路高峰論壇」的政策對話環節後，及後返回新加坡。

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記者：陳葆琳