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【狎玩女童】涉於商場殘廁狎玩5歲女童　31歲男判囚46個月官斥差劣

社會 15:52 2022/08/29

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涉於商場殘廁狎玩5歲女童，31歲男判囚46個月官斥差劣。（資料圖片）

31歲男子涉將5歲女童帶至商場殘廁狎玩，期間除舔對方耳朵及下體外，更要求對方口交。涉案31歲男早前於區域法院承認1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，今（29日）被判監3年10個月。暫委法官判刑時指，本案性質差劣，法庭有責任保護案未成年兒童，判刑需反映案件對事主及其家人的影響。暫委法官指，被告在另案擔保時犯案屬加刑因素。

暫委法官引述心理及精神科報告指，被告曾與家人發生肢體衝突，隨後確診思覺失調。報告亦發現被告曾有酗酒習慣，但沒有戀童癖，重犯風險中等偏高。

暫委法官又指，事主的創傷報告顯示，5歲事主X與其母事後受抑鬱情緒困擾。X母更對此感到罪疚，自責未有好好保護X，導致X遇上如斯恐怖的事，更擔心X會因本案而被人看低，可見兩人因本案受到持續的影響。

暫委法官指，本案性質差劣，法庭有責任保護案未成年兒童，判刑需反映案件對事主及其家人的影響。暫委法官指，被告在另案擔保時犯案屬加刑因素，但考慮到被告認罪及有悔意，以及願意接受心理輔導，遂將被告判監3年10個月。

被告余嘉明（31歲），被控1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。控罪指，被告於2021年4月26日，在天水圍一商場1樓傷殘人士洗手間內，對5歲女童X作猥褻行為。

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記者：梁錦麟

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