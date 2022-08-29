【海洋公園】水上樂園取得自閉友善中心認證　8月31日前以優惠碼購票享9折

▲ （海洋公園提供）

海洋公園今日（29日）宣布，水上樂園成功取得The International Board of Credentialing and Continuing Education Standards（IBCCES）頒發之Certified Autism CenterTM「自閉友善中心」認證，獲認可為適合自閉症譜系及其他感官障礙訪客享用的共融水上遊樂設施。

園方推出Summer Fun夏日優惠碼，於8月31日前在水上樂園網站購買9月30日前使用的指定門票並輸入優惠編碼 「waterfun」，即可享九折優惠。

水上樂園更於上月與非牟利機構合作，邀請共200多位包括自閉症譜系朋友及他們的照顧者，到場享受探索水世界的樂趣。

不同娛樂愛好和需求的探險家都會在水上樂園找到屬於自己的體驗。在翠綠山巒和壯麗景致環抱下，即使有感官障礙的人士亦可於廣闊的空間，從容地探索大自然。此外，水上樂園致力為所有探險家帶來高質素及獨一無二的遊樂體驗，讓他們可放鬆身心，投入社交互動。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝說，社交對兒童的成長十分重要，但自閉症譜系朋友往往在這方面感到壓力，他們的父母亦可能會因無法滿足孩子的社交需要而感到焦慮。我們明白一個友善、清新而且有安全感的環境，可讓這個社群更能享受家庭樂，以及讓每位小朋友可無分神經典型性或神經多樣性建立聯繫和友誼，因此我們邀請了IBCCES為園內各項遊樂設施進行評估，並提供專業意見和員工培訓，令水上樂園成為適合所有家庭的共融空間。

研究發現，自閉症譜系及有感官障礙人士較難適應環境變化。由於有緩衝選擇的娛樂場地不多，他們及家人可能覺得到公眾場所遊樂是個挑戰。水上樂園特別經由IBCCES為園內各遊樂設施增設一套感官指南，將刺激水平由低至高分為一至十級，讓所有探險家都可事先知道體驗的刺激程度，計劃一個安心行程。

海洋公園水上樂園執行總監Bryan Fish余柏逸表示，水上樂園網站提供全面資訊和感官指南作為參考，讓有特殊需要的探險家們輕鬆計劃和準備行程。他們可在到訪前輕而易舉地預知園內體驗概况，到達水上樂園後如有特別查詢或需要協助，亦可隨時聯絡園內的嚮導。

香港註冊心理學家、英國特許註冊心理學家程衞強是特殊需要兒童專家，透徹瞭解他們的特別需要，他向家長們提供了一些與自閉症譜系孩子在水上樂園同樂的建議。

程衞強指出，兒童主要透過不同感官認識世界，因此外來環境的刺激對兒童的發展十分重要。不過一些自閉症譜系兒童可能會對環境過於敏感，需加以輔助讓他們逐步適應四周事物。家長和照顧者可以利用水上樂園提供的感官指南，了解各個設施所產生的聲音和其他訪客的興奮尖叫聲等資訊。大家可在相對安靜的地點開始行程，並循序漸進地前往刺激程度較高的玩樂景點。

IBCCES董事會主席Myron Pincomb表示，很高興確認香港海洋公園水上樂園為亞洲首個取得IBCCES自閉友善中心認證的水上遊樂設施。期待與公園合作，繼續發展無障礙之旅，為所有訪客提供最佳體驗，亦希望水上樂園的精神和承諾能促進區內其他旅遊和娛樂景點一同邁向社會共融新里程。

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責任編輯：陳麗娜