【防暑指引】逾六成半清潔工酷熱下工作感不適　團體倡設酷熱津貼及翻新垃圾站環境等

▲ （樂施會提供）

由於較正常強的副熱帶高壓脊於7月持續影響華南，今年7月成為本港自1884年有記錄以來最熱的月份。樂施會今日（29日）表示，發現垃圾站內的溫度平均逾32度，比戶外平均溫度更高，逾六成半受訪清潔工友在垃圾站內工作時經常感到身體不適，空氣悶熱和不流通為主因。亦有工友指，部分已翻新或新建的垃圾站依然缺乏休息空問，反映政府相關部門翻新垃圾站時未有充分考慮工友的休息及避暑需要。

樂施會於今年6月至7月期間，委託社會政策研究有限公司走訪香港多區以問卷訪問200位食環署外判清潔工，另與其中六名清潔工進行深入訪談。近七成受訪工友為60歲或以上，逾三成受訪工友於已翻新或新建的垃圾站工作。

研究團隊發現垃圾站內温度平均高達32.2度，比今年創新高的七月平均氣溫（30.3度）更高。九成受訪工友需要在垃圾站內工作，逾三分二（67%）受訪工友在垃圾站內工作時經常感到身體不適，當中三分二指（66%）與悶熱潮濕和空氣不流通相關，而且問題同樣出現於已翻新或新建的垃圾站。另外逾四分一（27%）在已翻新或新建垃圾站工作的工友指蚊蟲鼠患問題是導致身體不適的主因，比例明顯高於在舊有垃圾站工作的工友（18%），反映翻新或新建的垃圾站設計上較難阻隔蚊蟲鼠患。

46歲鄧女士每天在垃圾站內工作10小時，雖然站內有安裝牛角扇，但依然非常悶熱。

呢個站無抽氣扇，就算有牛角扇，但感覺都係吹唔到自己，加上做嘢要周圍走，更加感受唔到涼風，離開崗位就無其他人可以頂替，有街外人嚟丟垃圾就要處理同協助，真係出好多汗，有時個身體好攰，都唔識肚餓、無胃口

根據勞工處「酷熱環境下工作預防中暑」指引（下稱「防暑指引」），僱主需「在酷熱時段，定時安排僱員在較清涼的地方小休」，但是次研究發現近三分二（64%）受訪者未受到相關指引保障。另一方面，一半受訪工友表示難以在垃圾站內休息，當中約六分一（16%）工友指是由於站內缺乏休息空間，亦有逾四成及三成工友指垃圾站內太悶熱（41%）和衞生欠佳（30%）。絕大部份（78%）工友表示唯有轉往街邊陰涼處休息，這亦是市民或誤會清潔工在躲懶的原因。

裝備方面，即使「防暑指引」列明僱主要為清潔工提供飲用水及帽子，但仍有多達43%的受訪工友指僱主未有提供飲用水及13%指僱主未有提供帽子，反映大部份僱主根本没完全執行指引，以及勞工處現時以巡察方式執行指引的不足。

樂施會提出5項建議，分別是當局在翻新或新建垃圾站時，須制定並嚴守改善準則，以及為全港垃圾站的翻新進度制定時間表；外判商應向工友派發抗熱裝備，包括小風扇、手袖、寬邊帽等，並納入「防暑指引」；政府可研究向戶外工作者發放高溫津貼；以及建立酷熱天氣下的停工標準，以客觀指標保障工友健康；最後是將「工作安全及健康指引」及有薪病假納人政府外判標書的要求，從制度上保障工友的健康。

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責任編輯：余思嵐