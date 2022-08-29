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【迷信港媽】求女兒學業進步讀醫科　「高人」迫飲符水每日打坐2小時

中小學 16:41 2022/08/29

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一名女中學生自稱被媽媽迫入「邪教」，為幫助她升讀大學醫科，強迫她飲符水和打坐。

不少港媽渴望子女成才，但子女未必是讀書材料，有港媽竟使用非常手段去「催谷」女兒學業。一名中學女生在網上討論區發文訴苦，稱媽媽強迫她去拜師傅求學業進步，希望她升大學入讀醫科，誰不知那位高人要她飲符水和每天打坐2小時，她極度懷疑自己被迫入邪教。

最新影片推介︰

該名女中學生在Dcard以「阿媽帶我入邪教求學業進步」為題發文，她自言成績一般，惟媽媽接受不了，也怕在親戚面前無面，竟聽從旁門左道的意見。「佢唔知喺邊度聽到有個師傅好靈，佢返嚟就話要帶我去拜下，我阿媽好專制，佢話要做嘅嘢，你係無權拒絕。」

女學生原以為只需要去上炷香，聽師傅講幾句話便完成儀式，沒料到那位師傅要她喝符水，又要她每天上去場館打坐2小時。

話咁樣可以吸收佢嘅靈氣打通任督二脈，讀起書上嚟會特別輕鬆，仲話俾師傅睇中有機會可以幫我開天眼。

媽媽信以為真，給師傅封了「勁厚一包香油錢」，女學生認為遠超出正常金額，擔心媽媽受騙，「明眼人一睇就知係邪教，同阿媽講佢只係認為我係唔想去，先至喺度抹黑。」

符水來歷不明 網民籲勿亂飲

帖文引起很多學生網民譁然，直言上去這種地方很危險，尤其是飲成分不明的符水；有網民又指，曾有家庭受邪教影響而弄至家破人亡，建議她盡快求助。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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