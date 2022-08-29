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【嚴重個案】瑪嘉烈17個月大男嬰轉危殆　深切治療需插喉用呼吸機

社會 16:35 2022/08/29

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（林宇翔攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（29日）出席疫情記者會。

劉家獻指，現時有2,556人在公立醫院留醫，338名為新增確診病人，新增呈報11名危殆病人及9名嚴重病人，現時合共有52名危殆，當中17名危殆病人正接受深切治療，另再增4人離世，涉4女，年齡介乎89至101歲，其中3人未打齊3針疫苗，2人來自院舍，患者詳情如下：

  • 101歲，來自院舍，不良於行，打2針，患高血壓，8月16日因呼吸困難、疲倦入院，核酸CT值25.8，8月21日血含氧量不斷下跌
  • 94歲，與家人同住，沒有打針，8月27日因咳嗽、呼吸困難入院，核酸CT值15.2，入病房後情況轉差
  • 89歲，來自院舍，貧血，8月11日因心跳快、肺炎入院，24日確診，28日因肺炎過身
  • 91歲，與傭工同住，患腸癌、冠心病，8月16日因疲倦、發燒入院，核酸CT值19.2，期間病情量不斷跌，但昨日情況惡化後死亡

瑪嘉烈醫院17個月大男童正接受深切治療，現時情況轉為情況危殆，昏睡變多，需插喉用呼吸機治療，維生指數正常，沒有發燒。

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記者：陳麗娜

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