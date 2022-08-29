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【開學】教育局請學校鼓勵師生明起快測　明更新學校健康指引

社會 20:06 2022/08/29

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全港學校星期四開學，教育局表示，今（29日）與學校議會及校長會代表就新學年開學事宜舉行網上會議，就開課安排交流意見，包括加強預防2019冠狀病毒病的措施，例如請學校鼓勵學生和教職員提早於明日（30日）起進行快速抗原測試 ，加強防禦，學界對此反應正面。教育局明日會發信通知學校有關加強措施，以及更新《學校健康指引》。

教育界立法會議員朱國強表示，快測安排有助學校防疫，若發現個案可以及時處理，免疫情流入學校，但認為教育局應更早通知學校，讓學校可預先準備。朱國強又指，即使學生明後兩日按未有快測，只要開學當天快測陰形便可上學。

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責任編輯：余思嵐
 

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