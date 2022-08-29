【最新疫情】多9間院舍呈報個案　賽馬會頤景護理安老院3人確診47人須檢疫

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（29日）出席疫情記者會。

張竹君表示，多9間院舍呈報個案，包括7間安老院及2間殘疾院舍。其中九龍城恩悅護老之家有1名院友及2名員工確診，14名院友及6名員工需要撤離檢疫；東華三院賽馬會頤景護理安老院2名院友及1名員工確診，同層47人需要撤離檢疫；聖雅各福群會復康服務悅明居3名院友及1名員工確診，同層26位院友須撤離檢疫。

學校個案方面，有114間學校呈報206宗個案，涉153名學生及53名教職員，過去7日有29間學校呈報2宗或以上個案，有7間學校部分班級需要停面授課1星期，包括：

優才(楊殷有娣)書院12A班，3名學生確診

屯門加州天地幼稚園K3A班，2名學生確診

沙田靈光幼兒學校K1友樂班，2名學生確診及1名老師確診

大埔明雅國際幼兒學校PG1B AM班，2名學生確診及2名老師確診

中西區上環Island Christian Academy2B班，2名學生確診及1名老師確診

東涌弘志幼稚園PM班，1名學生確診及1名老師確診

陳恩村恩康幼兒中心，於黃大仙海洋課室，1名學生確診及1名老師確診

油尖旺區蔚思幼稚園K2A班25日停課，K1A班、PNA班，14名學生確診及5名工作人員確診，整間學校須停課；當局暫未找到傳播源頭。

【TOPick診症室】扣鈕有問題或走路易踩到人 骨科醫生拆解椎間盤問題

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜