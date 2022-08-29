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【林家謙演唱會】尾場哽咽答謝觀眾　自言沒信心開騷獲林夕鼓勵　

娛樂 16:19 2022/08/29

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RubberBand任尾場嘉賓。

一連7場林家謙《SUMMER BLUES演唱會》昨晚結束，尾場續有Serrini及Tyson Yoshi任嘉賓外，並有加拿大返港的鄧小巧、RubberBand和陳蕾演出 。

RubberBand出現，觀眾氣氛推至極點，6號笑指林家謙及兩位隊友阿正及泥鯭都是處女座，家謙即時提議可組一個新組合，泥鯭說不如叫「處女時代」。

Serrini及Tyson Yoshi任嘉賓。

林家謙尾場又感觸道：「做這個演唱會不容易，每日都要拆彈，我最煩惱是自己。要做一個演唱會，我真的不夠歌，以及我唱歌方面不是好好，所以一直沒想過開演唱會。不過一年演唱會監製主動幫我入紙申請紅館，最初說可能要等兩三年，怎知一入紙便批了。」

陳蕾。

他又因此幾次想取消個唱，連演唱會開始前兩星期，都有此念頭。「多謝陳奕迅鼓勵我，另外，有一晚我很沮喪練歌時，林夕致電給我，說了很多打氣說話，令我有能量去做，我擔心沒有歌會早散場，林夕說王菲也是如此，試過10:15便完場，多謝他為我我作出的鼓勵。」

家謙並希望大家記住7晚美好的回憶：「好好保存心中一團火，記得某年夏天我們再相聚。」

最新影片：胡定欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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