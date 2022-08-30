ABC Pathways School 「玩住學」奪好成績　助入讀心儀小學

英語作為重要的世界性語言，不少爸爸媽媽都想盡辦法培育小朋友學習英語的興趣，不過死記爛背的學習方式往往令小朋友「耍手擰頭」。到底怎樣才能令小朋友自主學習呢？以Project Based Learning、活動教學見稱的ABC Pathways School（下稱ABC Pathways）就採用國際學校的互動教學模式，以無功課、無背誦，充滿鼓勵的方式令小朋友愉快投入學習，激發他們的創意思維，幫助各位爸媽培育英文尖子！

▲ ABC Pathways講求愉快學習，激發學生思維。

「零壓力」啟發英語興趣 扭轉一生學習態度



功課測驗愈多，學習成效愈高？答案當然是無關係！因為ABC Pathways School雖然沒有功課、默書、測驗及考試，但小朋友的成績卻節節上升，而且愛上學習英文。

▲ Bally表示，ABC Pathways採用國際學校的互動教學模式，以無功課、無背誦，充滿鼓勵的方式令小朋友愉快投入學習。

「箇中關鍵在於我們會按學生的能力編班，而且學校還有一支非常強大的老師團隊，他們十分明白小朋友的學習心態，了解怎樣做到『玩住學』、『學住玩』，令小朋友享受學習。」ABC Pathways School校監Bally Wong從事教學工作多年，她表示，小朋友其實可以透過遊戲享受學習，而且毋須經過操練也可獲得佳績，因此該校在制定各項決策時都會以「成效、快樂及親子」三贏局面作考慮因素。



強大老師團隊 無縫接軌升讀幼稚園、中小學



擁有20年歷史的ABC Pathways現有逾200名專業英語導師，並為劍橋全港唯一教育合作夥伴，學校目前提供由1至17歲的英文課程，當中包括iLearn Academy課程、Read4Fun拼音讀寫課程，以及與劍橋及Discovery Channel合作的ABC Discovery小學尖子課程等，為小朋友奠定英文基礎，無縫接軌升讀小學、中學。



在荃灣分校任職Head Teacher的Teacher Guy舉例指出，透過Read4Fun拼音讀寫課程，小朋友可掌握所須的技巧，幫助他們學習單字和句子，從而提升閱讀表現。「至於在ABC Discovery小學尖子課程中，我們致力營造一個開心、理想的學習環境，讓小朋友放膽去分享想法，更自信地去表達自己。」

▲ Teacher Guy表示，ABC Pathways透過多元化課程為小朋友奠定英文基礎，無縫接軌升讀小學、中學。

培育小朋友主動學習 提升英語表現



現正就讀K3的雅竩，於K2時報讀iLearn Academy課程，現為iLearn Level 6學生。雅竩媽媽表示，女兒的性格原較膽小內向，以往參與課堂活動也須父母陪同，但自從報讀iLearn Academy課程後，性格變得活潑，不只上課時表現主動，而且英語發音亦有所進步。

▲ 雅竩媽媽指出，女兒就讀iLearn Academy課程後，性格變得活潑，不只上課時表現主動，而且英語發音亦有所進步。

雅竩媽媽補充指出，雅竩學會英文拼音後，不只能夠利用拼音自行唸記一些較長的英文生字，有時甚至會像小老師般指導其他小朋友學習。「我覺得ABC Pathways 就像一個大家庭，學校的職員和老師跟家長的溝通十分緊密，令我們能清楚了解小朋友的學習情況。」



助小朋友擴闊眼界 校內成績名列前矛



至於在ABC Pathways學習兩年，即將修讀小六的Abigail現正報讀該校的ABC Discovery小學尖子課程。「我最欣賞ABC Pathways的地方是其課題十分生活化，例如像未來世界這類課題便十分值得小朋友去思考鑽研。」Abigail媽媽表示，女兒自從修讀ABC Pathways的課程後，不但願意放膽表達自己的想法，在英語口試方面有很大的進步，在英文作文方面更能天馬行空，想到很多創新的構思，令作文成績有所提升。

▲ Abigail媽媽表示，ABC Pathways不只令女兒主動及投入學習，而且成績也很好，令她十分放心。

為使小朋友享受到愉快的學習過程，ABC Pathways每月會有不同主題的專題研習，由資料搜集、課堂分享到滙報均由小朋友一手包辦。「ABC Pathways不只令Abigail主動及投入學習，而且成績也很好，令我很放心。」Abigail媽媽透露，女兒早前考獲校內全級第一、英文全級第二，呈分試作文取得100分，至於校外Cambridge Preliminary English Test方面更獲得Grade A佳績。



每年逾5千學生報讀 另設升學生涯策劃服務



各位爸爸媽媽如果都想小朋友可以開心學習兼成績優異，繼而入讀心儀小學，ABC Pathways不只為小朋友提供多元化的課程，該校更會為小朋友配對合適的學校，幫助他們在學業上名列前茅！Bally解釋，因見小朋友升讀小學的競爭激烈，所以ABC Pathways School特別為小朋友設計一個升學生涯策劃的計劃，協助小朋友配對學校，甚至撰寫推薦信，幫助他們升讀心儀學校。



擁有如此周全的配套安排，難怪ABC Pathways每年吸引超過5,000名學生報讀！小朋友學習表現好，入讀心儀學校的成功機會自然更高！如果想了解更多課程資訊，可瀏覽以下連結。



ABC Pathways School

Playgroup、幼稚園、小學 尖子英語課程

詳情：https://bit.ly/3Px5BvC

查詢：https://bit.ly/3FmjHLM



（特約）