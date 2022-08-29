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【北部都會區】民建聯倡建多條公路幹線和鐵路　應付北部都會區未來人口

政治 16:27 2022/08/29

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民建聯今日提出多項建議，改善未來北部都會區的交通，包括倡興建新的公路幹線和鐵路等。（民建聯提供）

政府早前提出發展北部都會區，民建聯今日提出多項建議，以改善當地的日後交通情況，包括倡興建新的公路幹線和鐵路，分流吐露港公路車流和東鐵綫人流，並以環廻幹道方式構建新市鎮發展帶等。

政府早前預計，北部都會區日後可容納250萬人居住。民建聯立法會議員劉國勳指出，北部都會區未來發展後，日後居住人口會大增，憂慮現時的交通基建和規劃，例如東鐵綫等會無法負荷。

該黨建議，在新界興建兩條新的主要幹線。其中，他們倡議的「新南北幹線」，會連接蓮塘口岸、打鼓嶺和大埔工業邨，透過跨海大橋或海底隧道，接駁到馬料水、科學園一帶，與吐露港公路交匯；同時在該處開闢新的繞道，在沙田連接現時的8號幹線，以方便車流直接前往港九市區。

至於另一倡議的「北部快速通道」，就會由新界北沙頭角一帶出發，途經打鼓嶺、羅湖南、馬草壟、新田科技城和落馬洲河套區，直逹新界西洪水橋／廈村新發展區。

民建聯又提出，完善鐵路網絡以加強新界區域連繫，包括建議興建「荃葵沙中央鐵路」，由荃灣出發，途經東北葵一帶，在大圍站連接東鐵線；興建「新南北鐵路」，獨立於現時東鐵線，方便皇后山、粉嶺北等地居民直達市區，以分流未來北部都會區居民，及現有東鐵線乘客。

另外，該黨亦提出，參考現行「鐵路＋物業發展」模式，日後透過發展「幹道＋物業發展」模式，在策劃跨區幹道時加入上蓋發展項目，以環廻幹道方式構建新市鎮發展帶等。

民建聯表示，未來會約見運輸及物流局局長林世雄提交建議，亦會在今年底前舉辦圓桌會議，邀請相關學者、專家及官員共同討論及研究。

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記者：胡偉明

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