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【4區污水陽性】涉西灣河嘉亨灣及荃灣碧堤半島等多個屋苑　派28萬個快測包

社會 16:34 2022/08/29

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(資料圖片)

政府今日（29日）表示，東區、北區、荃灣區、葵青區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試

東區 — 杏翠苑、翠灣邨、逸濤灣、嘉亨灣、鯉景灣及翠樂邨

北區 — 欣盛苑、畫眉山村、雍盛苑、和合石村、和興村、明謙居、華明邨及花都廣場

荃灣區 — 碧堤半島、海韻花園、縉皇居、海韻臺、深井村、深井光屋、深井舊村、深井新村、深井清快塘新村、舒安台、全．城匯、祈德尊新邨、灣景廣場、海之戀．愛炫美、海之戀及荃灣廣場

葵青區— 禮芳街、仁芳街、信芳街及盛芳街附近一帶住宅（按附件

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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