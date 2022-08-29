【人生哲理】貴人總在適當一刻拯救　珍惜永不離棄的家人與良師益友

▲ 上天早已安排貴人在你我身邊，要好好珍惜和感恩。（《闔家辣》劇照）

這是一個出門遇貴人的故事。

外籍空姐K的兒子因工作關係，需要搬往另一省市居住。他帶着兩隻狗，開着一輛裝滿家具用品的汽車，晚飯後，開始十二小時的長途車程。

午夜時份，汽車拋錨了，他被困在鄉郊，無法找到任何旅館或拖車公司。他下車走了不一會兒，幾乎凍僵了。

靈光一閃，他在當地的社區臉書上發帖求助。沒多久，一位非常善良的男士趕來，把K的兒子和兩隻寵物帶回家，讓他們洗澡和休息，翌日再領他到汽車維修店。把車修好後，那位男士並沒有催促K的兒子離開他的家。他着這位陌生的年輕人好好休息，完全恢復體力後，才再次開車趕路。最後，他平安抵達目的地，空姐K在臉書上公開感謝這位善良的天使。

在最適當的一刻出現，給予幫助，解救你我於水深火熱的人，就是我們的貴人。

最新影片推介︰

在我們的生命中，有些貴人只會偶爾一遇，停頓一刻，擦身便過，好像上例的善良男士；有些貴人卻與自己一生相伴，對自己不離不棄，比如父母、兄弟姐妹、親人、伴侶、摰友及良師。

當我們運氣糟透，遭受打擊，失去人生方向，乏力無助，淒苦絕望，貴人給予我們指點，賜予機會，提供平台，分享資源，讓我們重新得力，讓我們再見曙光，走出困境，東山再起。受貴人滴水之恩，理應抱湧泉相報之心。

雖然絕大多數的貴人從來不求回報，但我們必須抱感恩之心，主動回饋。沒有他們，我們的人生未必有今日的順遂與成就。

不必出門，上天早已安排不少貴人在你我身邊。好好珍惜，好好感恩。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題為「貴人」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T