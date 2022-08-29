【開學準備】助幼兒解決開學焦慮　家長切忌負面說話否定孩子感受

▲ 家長切忌指責或否定孩子的感受，或以負面說話刺激他們。（經濟日報資料圖片）

9月，是孩子背起書包、踏進校門的時刻。面對新學年開始、轉換新環境，孩子的心情可能既興奮又期待，也可能是既緊張又憂慮。他們或會擔心不知道課室在哪裡、在學校會遇上甚麼人和事、如何結識新朋友、去洗手間該怎樣走、身邊沒有熟悉的人怎麼辦、老師會不會很兇、功課會不會很難……

這一連串零零碎碎的小問題，很容易在孩子心裡累積壓力以致焦慮與不安。當他們未能清楚表達內心感受時，可能會透過行為表達或發洩出來，例如哭泣、煩躁、胃口變差或過度進食、晚上不願睡覺等等。

了解孩子擔心和害怕的事情

擔心和害怕是主觀感覺。對於孩子的不安，家長切忌指責或否定他們的感受，或以負面說話刺激他們，例如：「咁小事都驚，無鬼用」；「個個都唔喊得你一個喊」；「由佢喊啦，再喊就唔好返學啦！」這些話只會令孩子感到更無助和焦躁。

家長宜鼓勵孩子說出他們心中所想，從而讓他們辨識自己所害怕或擔憂的事情的本質，那些情況是否一定會發生？可有方法避免？如真的發生了，又有甚麼解決辦法？更重要的，是家長耐心地陪伴孩子，與他們一起面對和克服心中的難關。

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信任孩子 也讓孩子信任自己

過多的照顧會令孩子錯過親身體驗的機會，令他們無法探索或展現自己的能力；若他們不知道自己有能力處理事情，會更易變得膽怯、退縮和依賴。

家長需要相信孩子能學會生活上的自理及解決日常問題，適時給予具體讚賞，幫助他們建立自信心，讓他們相信自己是有能力的。同時，知道自己的強項，才可以在面對困難時勇於思考，克服心理上的障礙，嘗試應對生活上的挑戰。

回想快樂時刻 建立滿足感

孩子放學回家時，家長可多鼓勵孩子回憶及分享在學校裡開心的時刻，例如與同伴一起遊戲、與老師一起唱歌跳舞、活動中學會了新的知識或技能，讓他們感到自己在學校裡每天都在進步、每天都有值得高興的事情。

愉快、成就感、滿足感等正面情緒，有助孩子紓緩壓力，而藉著開心的學習經驗，可幫助孩子有足夠的力量面對挑戰，並保持積極樂觀的心態。

培養孩子樂觀地面對轉變、勇敢地克服困難，學校教育是重要的一環。本幼稚園積極推展Team BRAVOTM品德教育計劃，其中的B-Brave代表面對困難時不退縮、敢於接受挑戰、不怕失敗、對自己有信心；O-Optimistic則代表常懷希望、保持正面態度、堅持、不輕言放棄。

與此同時，家長對孩子的支持最為關鍵。家長更需要保持正面、樂觀的態度，以身作則，陪伴孩子勇敢面對漫長人生路上的各種轉變和挑戰。

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