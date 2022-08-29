【中風危機】頸粗易中風　醫生：頸圍超過1個數字留心

中風是本港第四號殺手，每年約有逾3千人因中風死亡。台灣有醫生提到，有研究指出，「脖子粗細」與中風機率有高度相關性，脖圍超過「1數字」要小心。

台灣神經外科醫生顏君霖近日在《健康2.0》表示，脖子有2條大頸動脈，「頸動脈狹窄」確實是中風危險因子，且大部分狹窄程度超過70%人士易患中風，坦言難以從外觀看出。

但有研究指出，脖子粗細與中風機率有很高的相關性。顏醫生表示，脖子粗的人通常體型較寬、較胖，脂肪也較多，易合併代謝症候群，成為中風高危險群；脖子粗，軟組織相對較多，睡覺易打呼，常有睡眠呼吸中止症，更有外國研究發現，「睡眠呼吸中止症與中風有相當大的關聯。」

顏醫生提到，統計發現，台灣的中風患者有60%有睡眠呼吸中止症，而睡眠呼吸中止症患者相較一般人，中風機率更高出3倍。他建議，大家可自行測量脖圍，若男性小於40至42厘米，女性小於35至37厘米，都屬於正常範圍，超過這些數據的人士要加以留意。

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責任編輯：羅嘉欣